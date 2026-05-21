Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesinin yarın toplanacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Cuma günü saat 08.30’da bir araya gelecek.
Açıklamada şu satırlara yer verildi:
"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08:30’da toplanacaktır.
Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır"
Basın Duyurusu- 21.05.2026 pic.twitter.com/d76QZAxeOG— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) May 21, 2026