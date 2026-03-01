Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek başkanlığında toplandı

Toplantıda, finansal sistemin mevcut riskleri yönetebilecek kapasitede olduğu teyit edildi. Komite, piyasa istikrarının korunması için gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğunu ve kararlılıkla uygulanacağını duyurdu.

Finansal İstikrar Komitesi, bölgede artan jeopolitik gerilimler ve çatışmaların finansal piyasalar, enerji fiyatları ve genel makroekonomik görünüm üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, güçlenen makroekonomik temeller, artan rezervler ve sürdürülen sıkı politika duruşu sayesinde ekonominin dış kaynaklı dalgalanmalara karşı dirençli olduğu belirtildi.

Komite, finansal sistemin güçlü sermaye yapısı ve yeterli likidite tamponlarına sahip olduğunu ifade etti. Bu yapı sayesinde mevcut risklerin yönetilebileceği teyit edildi.

'Gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanacak'

Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla Komite, her türlü senaryoya hazırlıklı olunduğunu vurguladı. Açıklamada, gerekli görülmesi durumunda tüm tedbirlerin uygulanmaya hazır olduğu ve bu adımların kararlılıkla hayata geçirileceği ifade edildi.

Finansal İstikrar Komitesi, kamuoyuna güven mesajı vererek toplantıyı sonlandırdı ve gelişmeleri yakından takip edeceğini belirtti.