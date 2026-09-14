Finansal İstikrar Komitesi, Şimşek başkanlığında finansal piyasaları değerlendirdi



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bugün Finansal İstikrar Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplandığı açıklandı. Toplantıda dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün ele alındığı ve finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada, komitenin sürdürülebilir büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.