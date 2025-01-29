  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Takip Et

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında  Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Toplantıda, bankacılık sektörünün genel görünümünün gözden geçirildiği ve atılabilecek ilave adımların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

İZTO Başkanı Özgener'den OVP yorumu: Olumlu buluyoruzİZTO Başkanı Özgener'den OVP yorumu: Olumlu buluyoruzEkonomi

 

İlk sırayı kimse tahmin bile edemedi! İstanbul'da havası en kirli ilçeleri açıklandı: Liste şaşırttıİlk sırayı kimse tahmin bile edemedi! İstanbul'da havası en kirli ilçeleri açıklandı: Liste şaşırttıYaşam

 

Ekonomi
İZTO Başkanı Özgener'den OVP yorumu: Olumlu buluyoruz
İZTO Başkanı Özgener'den OVP yorumu: Olumlu buluyoruz
Mahfi Eğilmez açıkladı: Fitch’ten not artışı gelir mi?
Mahfi Eğilmez açıkladı: Fitch’ten not artışı gelir mi?
Deutsche Bank/Özalp: Yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi artıyor
Deutsche Bank/Özalp: Yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi artıyor
Milli Emlak Genel Müdürlüğü KPSS’den en az 70 puanla personel alacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü KPSS’den en az 70 puanla personel alacak
AJet yeni rotayı açıkladı! Haftada 4 sefer ile Bişkek uçuşları başlıyor
AJet yeni rotayı duyurdu! Haftada 4 sefer ile Bişkek uçuşları başlıyor
Belediye personelinin zammı belli oldu! Mansur Yavaş maaş ve ikramiye tutarını açıkladı
Mansur Yavaş açıkladı! Belediye personelinin maaş ve ikramiye zammı belli oldu