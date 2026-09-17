Finansal İstikrar Komitesi toplandı

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Piyasalarda son yaşanan gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi toplantı kararı aldı.

Finansal İstikrar Komitesi bugün saat 08:00'de toplandı. Toplantıda son günlerde yaşanan finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık ediyor.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Borsa İstanbul sert düşmüştü

Borsa İstanbul 100 endeksi dün yüzde 5,54 değer kaybederek 13 bin 122 puandan kapanmıştı. Banka hisselerinde sert düşüşler meydana gelmişti.

Fon şirketleri temerrüt açıkladı

Milyarlarca lira büyüklüğü yöneten bazı fon şirketleri dün temerrüt açıkladı ve satış emirlerinin yaklaşık 45 gün sonra devreye girebileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Halka açık şirketin patronu gözaltına alındı

Komite toplantısı öncesi ekonomide önemli gelişmeler yaşandı. Tera Portföy, yönettiği bazı serbest fonlarda fiyat hesaplama ve yatırımcıya ödeme sürelerinde değişikliğe gitti. Şirket yönetimi "spekülatif atak" altında olduklarını açıkladı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İnfo Yatırım'ın merkezinde inceleme yaptı. İnfo Yatırım ile Hedef Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in de İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi. Gökalp'in evinde arama yapıldığı ve İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Operasyonun hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ve Gökalp'e yöneltilen suçlamalara ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.