  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Hangi konular ele alındı?
Takip Et

Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Hangi konular ele alındı?

Finansal İstikrar Komitesi, makroekonomik görünüm, reel sektör gelişmeleri ve finansal sektöre etkilerini değerlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Hangi konular ele alındı?
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış, son dönem reel sektör gelişmeleri ve finansal sektöre etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Kredi büyüme sınırlamalarının etkileri ve uygulamaya yönelik atılabilecek adımlar ele alınmıştır.

Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları uygulamasının mevcut durumu analiz edilerek uygulamanın geleceğine yönelik senaryolar istişare edilmiştir.

Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

Bakan Şimşek: Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerdeBakan Şimşek: Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerdeEkonomi

 

 

Ekonomi
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladı
TÜİK dönemsel nüfus verilerini ilk kez açıkladı: Türkiye'nin nüfusu 6 ayda 160 bin arttı
Türkiye'nin nüfusu 6 ayda 160 bin arttı
Konut satışları 7 ayın zirvesinde
Konut satışları 7 ayın zirvesinde
Bakan Şimşek: Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde
Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde
Karadeniz Sahil Yolu'nda fındık kurutma mesaisi
Karadeniz Sahil Yolu'nda fındık kurutma mesaisi
Tek kişilik "yoksulluk sınırı" asgari ücretin iki katına dayandı
Tek kişilik "yoksulluk sınırı" asgari ücretin iki katına dayandı