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Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Hangi konular görüşüldü?

Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek Başkanlığında toplanırken, bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık sektörüne ilişkin güncel gelişmeler görüşüldü.

Haber Merkezi
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Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Hangi konular görüşüldü?
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ANKARA(EKONOMİ)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık sektörüne ilişkin güncel gelişmeleri ele aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada toplantıda dünya ve Türkiye’nin makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği vurgulandı.

Kısa açıklamanın son bölümünde, “Komite dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan makro finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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