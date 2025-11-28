Finansal İstikrar Raporu'nun ikincisi yayımlandı: Sıkı finansal koşullar, dezenflasyona destek veriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilkinin mayıs ayında yayınladığı Finansal İstikrar Raporu'nun ikincisini bugün yayımlandı. TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan rapor için yazdığı önsüzde, "Finansal İstikrar Raporu’nun önceki sayısından bu yana sıkı finansal koşullar, iç talepte dengelenmeye ve dezenflasyon sürecine destek vermeye devam etmektedir"dedi.

Raporda, sıkı parasal duruşun bir sonucu olarak kredi büyümesinin dezenflasyon patikası ile uyumlu bir görünüm sergilediği vurgulandı.

Kredi ve mevduat fiyatlamalarının politika faiz oranındaki değişimler ve beklentilerle uyumlu bir seyir izlediği kaydedildi. Makroihtiyati çerçevede atılan adımlar ile yabancı para kredi büyümesinin yavaşladığı ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendiği ifade edildi.

Finansal koşullardaki sıkılığın aktif kalitesi göstergelerine bir miktar yansıdığı ve bireysel kredilerin firma kredilerinden olumsuz ayrıştığı belirtildi.

Türk lirası varlıklarına ilgi arttı

Yılın ilk çeyreğinde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından istikrarın yeniden sağlanmasıyla birlikte Türk lirası varlıklara olan ilginin arttığı, Türk lirası mevduat payının yüksek seviyelerde istikrarlı seyrini koruduğu ve TCMB rezervlerinin güçlendiği vurgulandı.

Kur korumalı mevduat hesabı açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığı ve bu hesapların bakiyesinin oldukça düşük bir seviyeye gerilediği kaydedildi.

Artan küresel belirsizlik ve jeopolitik risklere rağmen ülke risk primindeki iyileşmenin devam ettiği belirtildi. Bankaların ve reel sektörün yurt dışı finansman koşullarındaki olumlu görünümün korunduğu ifade edildi.

Bankaların iyileşen kârlılık performansının yanı sıra güçlü likidite ve sermaye tamponlarının makro finansal istikrara katkı sağladığı vurgulandı.