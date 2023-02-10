Finansal kiralama şirketlerinden 5,9 milyar TL kâr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansman şirketlerinin 2022 yılı ana göstergelerini açıkladı. Buna göre, finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 163,6 milyar TL olurken; 2022 yılı net dönem kârı 5,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Tüketici finansman şirketlerinin 2022 yılı net kârı 1,9 milyar TL şeklinde gerçekleşirken; faktoring şirketlerinin 2022 yılı net kârı ise, 5,2 milyar TL oldu.

BDDK'dan yapılan açıklamadaki veriler şöyle:

"10.02.2023 tarihi itibarıyla Kurumumuz veritabanındaki verilere göre; 2022-12 döneminde

Finansal Kiralama şirketlerinin

- Aktif büyüklüğü 163.580 milyon TL

- Finansal kiralama alacakları 117.979 milyon TL

- Takipteki alacakları 5.002 milyon TL

- Dönem net kârı 5.897 milyon TL

- Özkaynaklar 22.640 milyon TL

Faktoring şirketlerinin

- Aktif büyüklüğü 135.626 milyon TL

- Faktoring alacakları 127.276 milyon TL

- Takipteki alacakları 2.099 milyon TL

- Dönem net kârı 5.201 milyon TL

- Özkaynaklar 16.526 milyon TL

Tüketici Finansman şirketlerinin

- Aktif büyüklüğü 74.616 milyon TL

- Finansman kredisi alacakları 61.443 milyon TL

- Takipteki alacakları 1.180 milyon TL

- Dönem net kârı 1.891 milyon TL

- Özkaynaklar 10.514 milyon TL