Finansal kiralama şirketlerinden temmuzda 8,1 milyon TL kâr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansman şirketlerinin temmuz dönemine ait göstergelerini açıkladı. Buna göre, finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 240.5 milyon TL olurken; net dönem kârı 8.09 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tüketici finansman şirketlerinin net kârı 2.95 milyon TL şeklinde gerçekleşirken; faktoring şirketlerinin net kârı ise, 7.76 milyon TL oldu.

BDDK'nın konu ile ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"12.09.2023 tarihi itibarıyla Kurumumuz veritabanındaki verilere göre; 2023-7 döneminde

- Finansal Kiralama şirketlerinin

- Aktif büyüklüğü 240.547 milyon TL

- Finansal kiralama alacakları 167.908 milyon TL

- Takipteki alacakları 4.892 milyon TL

- Dönem net kârı 8.085 milyon TL

- Özkaynaklar 31.190 milyon TL

- Faktoring şirketlerinin

- Aktif büyüklüğü 162.918 milyon TL

- Faktoring alacakları 146.280 milyon TL

- Takipteki alacakları 2.246 milyon TL

- Dönem net kârı 7.760 milyon TL

- Özkaynaklar 24.607 milyon TL

- Tüketici Finansman şirketlerinin

- Aktif büyüklüğü 103.235 milyon TL

- Finansman kredisi alacakları 80.972 milyon TL

- Takipteki alacakları 1.115 milyon TL

- Dönem net kârı 2.957 milyon TL

- Özkaynaklar 14.770 milyon TL"