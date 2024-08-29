Finansal Kurumlar Birliği, ağustos ayı enflasyon beklentisini açıkladı

Bünyesindeki bankacılık dışı finans sektörü oyuncularıyla Türkiye ekonomisini büyütmek için faaliyet gösteren Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) Ağustos ayı bültenini yayımladı.

Çatısı altındaki 5 sektörde, 124 şirketle finansmana erişimi kolaylaştırmak için 11 yıldır önemli bir misyon yüklenen FKB’nin, İstanbul Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdiği, Ağustos endeksi ve anket verilerinde, sıkılaştırma politikalarının etkilerinin kendini göstermeye devam ettiği gözlendi.

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi verilerine göre; enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre düşüş trendini Ağustos ayında da sürdürerek yüzde 2,94 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı için yüzde 2,96 olan ay sonu enflasyon beklentisine göre yaşanan azalış, ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller olarak da değerlendirildi.

Finansman Sektörü Endeksi 0,33 puan arttı

FKB-EGE’nin değişimine bakıldığında ise; Haziran ayında 0,46 puan azalarak 98,46 değerine gerileyen endeksin Temmuz ayında 0,86 puan artarak 99,32’ye yükseldiği görüldü. Endeksin alt bileşenlerinden Faktoring Sektörü Endeksi Temmuz 2024’te 0,87 puan artarak 100,08 değerine, Finansal Kiralama Sektörü Endeksi 1,4 puan artarak 101,75 değerine ve Finansman Sektörü Endeksi de 0,33 puan artarak 96,14 değerine yükseldi.

FKB Ekonomik Görünüm Anketi Ağustos sonuçlarına göre, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi 2024 yıl sonu için yüzde 3,44 ve 2025 yıl sonu için yüzde 3,63 oldu. Aynı yıllar için OVP’nin sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 4,5 ile IMF’nin sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,2 olan öngörüleriyle karşılaştırıldığında, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, OVP öngörülerinin altında ve IMF'nin öngörülerinin üzerinde oldu.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’nde görülen artışla birlikte enflasyon beklentisinde düşüşün gözlenmesinin ekonomide atılan istikrarlı adımların bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirtti. Faktoring ve finansal kiralama sektörlerindeki endeks sonuçlarında 100’ün üzerinde dengenin korunmuş olması, finansman sektöründe ise artış trendinin devam etmesinin sektörler açısından umut verici olduğunu söyleyen Şeker, sektörün genel gidişat beklentisine yönelik kötümser beklentilerin azalış eğilimine devam etmesinin bu durumu desteklediğini kaydetti.