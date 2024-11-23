Finansal Kurumlar Birliği: Enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye ekonomisini bünyesindeki bankacılık dışı finans sektörü oyuncularıyla büyütmek için faaliyet gösteren Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği ‘Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) Kasım ayı bültenini yayımladı.

Finansal sistemin sağlıklı işleyebilmesi ve gelişebilmesi için çatısı altındaki 5 sektördeki, 125 şirketle finansmana erişimi kolaylaştırarak, ekonomik gelişmeye katkı sağlayan FKB’nin, Kasım endeksi ve anket verilerinde, sıkılaştırma politikalarının etkileri de kendini gösterdi.

Enflasyon beklentisi geriledi

FKB Ekonomik Görünüm Anketi verilerine göre; enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre yüzde 0,06 azalarak, yüzde 2,48’e geriledi. Ankette yıl sonlarına ilişkin beklentilerdeki değişimler dikkate alındığında, orta ve orta-uzun vadede para politikasının sıkılaştırılmasının, enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği ve enflasyon beklentilerinin kısmi dalgalanmalar gösterse de azalan-durağan bir patikaya oturduğu şeklinde yorumlandı.

Şubat 2015’ten günümüze hesaplanan ve Mart 2018'e kadar artan bir eğilim izleyen FKB-EGE'nin değişim trendine bakıldığında; Ekim 2018’de 95,15 değeri ile en düşük seviyesine ulaşmış olan ve Kasım 2018’den itibaren dalgalı bir seyre geçtiği görülen endeks; Ekim 2024’te bir önceki aya göre 0,39 puan artarak, 99,92 değerini aldı.

Öte yandan endeksin alt bileşenlerinden Faktoring Endeksi de Ekim 2024’te 0,17 puan artarak 100,76 değerini aldı. Endeksin diğer alt bileşenleri olan Finansal Kiralama Endeksi 0,21 puan artarak 102,53’e ve Finansman Endeksi ise 0,79 puan artarak 96,46 değerine yükseldi.

Büyüme beklentisinde artış

FKB Ekonomik Görünüm Anketi Kasım sonuçlarına göre, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi 2024 yıl sonu için yüzde 3,24 ve 2025 yıl sonu için yüzde 3,5 oldu. 2024 yıl sonu beklentisinin yüzde 3,2 ve 2025 yıl sonu beklentisinin yüzde 3,40 olduğu Ekim 2024 anketiyle karşılaştırıldığında, 2025 yıl sonu büyüme oranı beklentisinde kısmi artış gözlemlendi. Aynı yıllar için OVP’nin sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 4 ile IMF’nin sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 2,7 olan öngörüleriyle karşılaştırıldığında, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, 2024 yıl sonu için OVP ve IMF öngörülerinin altında, 2025 yıl sonu için ise OVP öngörülerinin altında, IMF’nin öngörülerinin üzerinde oldu.

"TCMB beklentilerine yakın seyrediyor"

FKB Endeks akademik danışmanı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, FKB-EGE’de Ekim ayında hem alt endeksler hem de ana endeks düzeyinde artış gözlenmesinin, önümüzdeki dönem için genel ekonomik konjonktürde olumlu bir seyrin gelişme ihtimalini beslediğini belirtti.

FKB Ekonomik Beklentiler Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisinin Merkez Bankası beklentilerine oldukça yakın seyrettiğini söyleyen Prof. Dr. Şeker, sektördeki işlem hacmine ilişkin beklentilerde azalış seçeneğinin giderek ağırlığının azaldığını, ancak genel gidişat beklentisinde kötümser beklentilerde aynı azalışın gözlenmediğini ifade etti.