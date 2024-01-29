Finansal Kurumlar Birliği, enflasyon beklentisini açıkladı

Türkiye ekonomisini bünyesindeki bankacılık dışı finans sektörü oyuncularıyla büyütmek için faaliyet gösteren Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği ‘Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) Ocak ayı bültenini yayımladı.

‘Merkezi Fatura Kaydı Sistemi’ ile ‘Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi’nden elde edilen veriler, ‘Finansman Sektörü’ işlem hacmi bilgileri ve birlik üyesi şirketlerin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinden yararlanılarak, İstanbul Üniversitesi’nin akademisyenleri tarafından oluşturulan endeksin Ocak 2024 tarihli raporunda, Ocak ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 3,98 olarak belirtildi. Anket katılımcıları enflasyon beklentilerini, 2024 yıl sonu ve 2025 yıl sonu için sırasıyla yüzde 50,43 ve yüzde 34,87 olarak ifade etti.

Yıl sonu enflasyon bekletisinde azalış eğilimi

Ocak 2024 endeks bülteni, Aralık 2023 tarihli bülten sonuçlarıyla karşılaştırıldığında ise yıl sonu enflasyon oranı beklentilerinde azalış eğilimi görüldü. Uç değerler dikkate alınmayarak yapılan hesaplamada enflasyon beklentisi Kasım ayında 2023 yıl sonu için yüzde 67,19 ve Aralık ayında 2023 yıl sonu için yüzde 65,99 olarak belirtilmişti. Dönemler itibarıyla enflasyon oranında azalış yönündeki beklentiler; para politikasının sıkılaştırılmasının, diğer bir ifadeyle politika faizinin artışlarının iktisadi birimlerin enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiğini gösterdi.

GSYH büyüme oranı beklentisi yüzde 3,60

FKB Ekonomik Görünüm Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi ise 2024 yıl sonu için yüzde 3,60 ve 2025 yıl sonu için yüzde 3,79 oldu. Cari yıl beklentisinin yüzde 4,13 ve gelecek yıl beklentisinin yüzde 3,67 olduğu Aralık 2023 anketiyle karşılaştırıldığında, yıllar itibariyle cari yıl beklentisinde azalış ve gelecek yıl beklentisinde artış göze çarptı. Aynı dönemler için OVP’nin sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 4,5 ile IMF’nin sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 3.2 öngörüleriyle karşılaştırıldığında, anket katılımcılarının GSYH büyüme oranı beklentisi, OVP’nin öngörülerinin altında ve IMF'nin öngörülerinin üzerinde oldu.

Öte yandan FKB-EGE’nin değişimine bakıldığında ise Kasım 2018’den itibaren dalgalı bir seyir izleyen endeks, Ekim 2023’ten itibaren bir yükseliş trendi göstermekte. Kasım 2023’te 98,96 puana çıkan endeks; Aralık ayında da 0,35 puan artarak 99,31 puana yükseldi.

Araştırma ekibinden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, endekste gözlenen artış seyrinin Ocak ayında da devam etmesinin ekonomiye ilişkin olumlu sinyalleri işaret ettiğini belirtti.

Şeker, ancak enflasyonist etkinin 2024 yılında da süreceği, artan işgücü ve hammadde maliyetlerinin bu durum üzerinde etkili olduğunu, sektörün 2024 sonu enflasyon beklentisinin yüzde 50,4 seviyesinde oluşmasının da bu düşünceyi desteklediğini kaydetti. Prof. Dr. Şeker, sektörün genel gidişat beklentisinde pozitif oranın negatif orandan fazla olmasının sınırlı iyimserlik açısından öne çıktığını ve açıklanan reel kesim güven endeksiyle de bu durumun örtüştüğünü ifade etti.