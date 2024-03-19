Finansal Kurumlar Birliği, mart ayı enflasyon beklentisini açıkladı

Banka dışı finans kesiminin ülke ekonomisine katkısını artırmak için faaliyet gösteren Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) Mart ayı bültenini yayımladı.

Çatısı altındaki 5 sektörde, 124 şirketle finansmana erişimi kolaylaştırmak için önemli bir misyon yüklenen FKB’nin, İstanbul Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdiği FKB-EGE’nin Mart 2024 tarihli anket verilerine göre, mart ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 4,17 olarak gerçekleşti.

Sektörün iktisadi beklentilerinin ve yönelimlerinin tespit edildiği ankete göre, katılımcılar 2024 yıl sonu için enflasyon beklentilerini yüzde 48,23 olarak ifade ederken, 2025 yıl sonu için beklentinin yüzde 33,48 olduğu kaydedildi.

Bir önceki ayın anket sonuçlarında yer alan, şubat ayı için yüzde 4,75, 2024 yıl sonu için yüzde 49,25 ve 2025 yıl sonu için yüzde 33,81 olan enflasyon oranı beklentilerinin, mart ayında her üç dönem için de düşüş göstermesi dikkat çekti.

Verilerde, orta ve orta-uzun vadede para politikasının sıkılaştırılmasının enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği görüldü.

2024 yılı GSYH büyüme oranı beklentisi yüzde 3,64

Mart 2024 FKB Ekonomik Görünüm Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi 2024 yılı için yüzde 3,64 ve 2025 yılı için yüzde 4,05 oldu.

GSYH büyüme beklentisinin 2024 yılı için yüzde 3,57 ve gelecek yıl beklentisinin de yüzde 3,77 olduğu Şubat 2024 anketiyle karşılaştırıldığında, her iki yıl için de büyüme beklentisinde artış gözlemlendi.

Aynı yıllar için Orta Vadeli Plan’ın (OVP) sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 4,5 ile IMF’nin sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,2 öngörüleriyle karşılaştırıldığında, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, OVP öngörülerinin altında ve IMF'nin öngörülerinin üzerinde oluştuğu görüldü.

Endeks, bir önceki aya göre 0,20 puan arttı

Öte yandan, FKB-EGE’nin değişimine bakıldığında; Kasım 2018’den itibaren dalgalı bir seyir izleyen endeksin, Ekim 2023’ten itibaren girdiği yükseliş trendini, ocak ayındaki düşüşün ardından şubat ayında tekrar yükseliş ile devam ettirdiği görüldü.

Kasım 2023’te 98,96 puan, Aralık 2023’te 99,31 puan, Ocak 2024’te 98,97 puan olan endeks, bir önceki aya göre 0,20 puan artarak 99,17 puan ile tamamladı. Endeksin alt bileşenlerinde de bu yükseliş eğilimi yaşandı.

Faktoring Endeksi Ocak ayına göre 0,10 puan artarak 100,32 değerlerini aldı. Endeksin diğer bir alt bileşeni olan Finansal Kiralama Endeksi de yükseliş eğilimini, Şubat ayında sürdürdü.

Ocak 2024’te 0,77 puan artarak 100,79 değerine yükselen Finansal Kiralama Endeksi, Şubat ayında 0,35 puan artarak 101,14 puana çıktı. Finansman Endeksinin ise Ocak 2024 tarihinde 95,9 puan olan değeri 0,14 puan artarak Şubat ayında 96,04 puana ulaştı.

Sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Şubat 2024 dönemi için sektör paydaşlarının ekonomiye ilişkin beklentilerinin Ocak 2024’e göre daha olumlu olduğu görüldü.

“Sektörün enflasyon beklentisi halen yüksek düzeyde”

Araştırma ekibinden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi’ndeki alt endekslerin tümünde Şubat ayında yükselişin gözlenmesinin, sektördeki gelişmelerin ekonomik beklentiler açısından olumlu seyri işaret ettiğini söyledi.

Şeker, her ne kadar Ekonomik Görünüm Endeksi’nde 100 bazına erişilmiş olmasa da aylar itibarıyla yaşanabilecek olumlu gelişmelerin endeksin 100’ün üzerine geçmesine olanak tanıyacağını ifade etti.

Sektördeki tahsilat değişimi ve genel gidişata ilişkin olumlu görüşlerin olumsuz görüşlere kıyasla yüksek seyretmesinin, reel gelişmeler ile beklentiler arasındaki uyumu gösterdiğini belirten Şeker, sektörün enflasyon beklentisinin halen yüksek düzeyde olduğunun altını çizdi.