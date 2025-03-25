Finansal Kurumlar Birliği Raporu: Ekonomik beklentilerde sınırlı iyileşme

"Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi" (FKB-EGE), şubat ayında bir önceki aya göre 2,78 puan artarak 100,68 olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği FKB-EGE mart ayı bültenini yayımladı.

Buna göre, FKB-EGE, şubatta bir önceki aya göre 2,78 puan artarak 100,68 puana yükseldi. FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre mart enflasyon beklentisi yüzde 2,47 oldu.

FKB'nin, şubat endeksi ve mart beklenti anketi verilerinde, özellikle yıl sonu beklentilerindeki değişimler dikkate alındığında, orta-uzun vadede uygulanan para politikası duruşunun, enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği gözlemlendi.

Anket sonuçlarına göre, martta enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 0,67 puan azalarak yüzde 2,47 değerine geriledi. Öte yandan 2025 ve 2026 yıl sonu beklentilerinde ise kayda değer bir değişiklik görülmedi.

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin değişim trendine bakıldığında ise 2024'ün son 6 aylık döneminde ağustos dışında artış yönünde bir eğilim görülürken, Ocak 2025’te 3,09 puanlık bir azalış gerçekleşti, Şubat 2025'te ise endeks yeniden yükselişe geçti ve 2,78 puan artarak 100,68 değerine ulaştı.

Öte yandan endeksin alt bileşenlerinden Faktoring Endeksi şubatta 4,63 puan artarak 100,48 değerini aldı. Endeksin diğer alt bileşenleri olan Finansal Kiralama Endeksi 2,29 puan artarak 104,59 ve Finansman Endeksi ise 1,43 puan artarak 96,97 değerini aldı.

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi mart ayı sonuçlarına göre, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, 2025 yıl sonu için yüzde 3,10 ve 2026 yıl sonu için yüzde 3,60 oldu.

Aynı yıllar için Orta Vadeli Plan'ın (OVP) sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 4,5 ile Uluslararası Para Fonunun (IMF) (IMF) sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 3,2 olan öngörüleriyle karşılaştırıldığında, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, 2025 yıl sonu ve 2026 yıl sonu için OVP öngörüsünün altında ve IMF öngörüsünün üzerinde oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Endeks akademik danışmanı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, ocakta endekste gözlenen düşüşün şubatta yeniden yükselişe geçerek toparlandığını, bu toparlanmada endeksin üç alt bileşeni olan faktoring, finansal kiralama ve finansman sektörlerinin tümünde gözlenen olumlu gelişmelerin etkili olduğuna dikkati çekti.