  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Finansal raporlar alarm veriyor: Dört büyüklerden dev zarar
Takip Et

Finansal raporlar alarm veriyor: Dört büyüklerden dev zarar

Trendyol Süper Lig'in 4 büyük takımı finansal raporlarını açıkladı. Türk futbolunun dört büyük takımı 12 aylık finansal raporlarında zarar ettiklerini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Finansal raporlar alarm veriyor: Dört büyüklerden dev zarar
Takip Et

Süper Lig'in 4 büyük takımı, Mayıs 2025'te sona eren 12 aylık mali dönemin finansal raporlarını açıkladı. 4 büyüklerin tamamı zarar ettiklerini açıkladı.

Oksijen'in haberine göre, son üç sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 31 Mayıs 2024-31 Mayıs 2025 periyodunda 886 milyon 699 bin lira zarar ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe ise 12 aylık mali dönemde 764 milyon 626 bin lira zarar edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 149 milyon 86 bin lira kâr açıklamıştı.

En fazla zarar eden takım Trabzonspor oldu

4 büyük kulüp içinde 12 aylık mali dönemin en çok zarar eden ekibi Trabzonspor oldu. Karadeniz temsilcisi 31 Mayıs 2025 itibariyle 1 milyar 546 milyon 97 bin lira zarar edildiğini duyurdu.

Bordo-mavililer, son yaptığı sermaye artışıyla birlikte borçlarının yaklaşık 3 milyar liralık bir kısmını eritmişti.

Trabzonspor'un ardından en çok zarar eden kulüp ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar 12 aylık dönemde 1 milyar 274 milyon 31 bin lira zarar edildiğini açıkladı.

Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, hukuki bir uzlaşmaya yaklaştığı öne sürüldüHarvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, hukuki bir uzlaşmaya yaklaştığı öne sürüldüDünya
Piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyonuna kilitlendi! Peki, Türkiye'yi neler bekliyor?Piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyonuna kilitlendi! Peki, Türkiye'yi neler bekliyor?Ekonomi

 

Ekonomi
Hem tüketici sağlığı hem dijital egemenlik risk altında: Ekonomide 500 milyar TL’lik tehdit!
Ekonomide 500 milyar TL’lik tehdit!
Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi
Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi
Memur ve emeklinin zam teklifinde kritik saat belli oldu
Memur ve emeklinin zam teklifinde kritik saat belli oldu
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bir haftada 1,4 ton uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bir haftada 1,4 ton uyuşturucu ele geçirildi
Cari açık haziranda 2 milyar dolar
Cari açık haziranda 2 milyar dolar
Diyarbakır'da fıstık hasadı başladı
Diyarbakır'da fıstık hasadı başladı