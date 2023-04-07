Finansman ve vergilendirme talepleri değerlendirilecek

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, deprem bölgesindeki esnafın finansman ve vergilendirme konusunda talepte bulunduğunu belirterek, "Bunların detaylandırılmış halini belirleyeceğiz. Bu konularda elimizden gelen imkanlar çerçevesinde teknik olarak yapılacak olan şeyleri bütün imkanları değerlendirerek yapmak istiyoruz." dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile oda üyelerini ziyaret eden Elitaş, daha sonra düzenlenen toplantıda, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Ziraat Bankası, Halk Bankası, VakıfBank ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcileriyle depremzede oda üyelerinin sorunlarını dinledi.

Elitaş, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgelerinde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü, esnafın ve sanayicilerin yaralarının sarılması amacıyla çalışmaların yoğun tempoda sürdüğünü aktardı.

Ekip arkadaşlarının depremin ikinci gününden itibaren sahada olduklarını, yerinde incelemelerin devam ettiğini ifade eden Elitaş, sorunların çözümünde özverili çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Sadece kendi Bakanlığını ilgilendiren konuların değil aynı zamanda diğer bakanlıkları ilgilendiren konuların iletilmesinde de üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Elitaş, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla neler yapılır, ekonomik hayatın idamesi ve iş hayatının bir an önce toparlanması için neler yapılır ona odaklanmış durumdayız. Hatay ve Kahramanmaraş'ta toplantılar yaptık. Büyük oranda benzer talepler aldık. Finansman ve vergilendirme konusunda talepler var. Bunların detaylandırılmış halini belirleyeceğiz. Bu konularda elimizden gelen imkanlar çerçevesinde teknik olarak yapılacak olan şeyleri bütün imkanları değerlendirerek yapmak istiyoruz."

En ağır hasar alan illere biraz daha pozitif ayrımcılık yaparak onların toparlanmasının sağlanmanın gerektiğini düşündüğünü dile getiren Elitaş, "Sorularınızı ve önerilerinizi not alacağız. Hem teknik olarak hem Bakanımızla değerlendirilip sorunların çözümü ve taleplerin değerlendirmesini yapacağız. Sadece kendi Bakanlığımız için demiyorum bunu diğer bakanlıklarımızla da değerlendireceğiz. Bizim görev alanımıza girmeyen çözülecek hususları diğer bakanlıklarımıza ileterek çözmek istiyoruz."

Oda başkanı Sadıkoğlu da yapılan çalışmalar neticesinde orta çıkan tablonun kısa sürede dönüşlerinin ekonomik anlamda kent ekonomisine katkı sunacağını söyledi.