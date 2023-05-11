Finansmana erişim sıkıntısı nasıl aşılabilir?

Ekonomim.com olarak, reel sektördeki işletmelerin finansal açıdan yaşadıkları sorunlara nokta atışı çözümler bulmayı hedefleyen projemiz olan 'KOBİ'lere Finansal Tüyolar' video serimize başladık. İlk videomuzda Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Ekonomi yazarı Murat Özsoy, KOBİ'lerin finansmana erişim sıkıntısının nasıl aşılabileceğini yorumladı.

Finansmana erişim sıkıntısının ne boyutta olduğunu değerlendiren Güldağ ve Özsoy, bu programda işletme sermayesi ihtiyacından, kredi musluklarının ne zaman açılabileceğine ve bütçe planlama çalışmalarının önemi de dahil olmak üzere bir çok konuya değiniyor.