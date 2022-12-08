Finansmana erişimde ‘halka arz’ formülü

İmam GÜNEŞ - İSTANBUL

Sanayiciler olarak bir yandan hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan mevcut sorunların üretimi ve ihracatı zorlaştırdığının altını çizen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Enflasyon sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın sorunu. Ancak burada döviz kurları sanayici açısından önem arz ediyor. Enflasyon kadar artmayan bir kur, ihracatçıyı fiyatlama konusunda sıkıntıya sokuyor. Bunu başta tekstil ve hazır giyim sektörleri olmak üzere derinden hissetmeye başladık. Burada bir denge yakalanmazsa, başlayan sipariş iptalleri daha da artacaktır” dedi.

Enflasyon muhasebesi yapılmalı

Enflasyonist ortamın da etkisiyle öz kaynakların kaybedildiğini, finansman sorununun büyüyünce işletmeleri iflasa dahi sürükleyecek bir etkinin söz konusu olduğuna dikkat çeken Çevikel, “İşletmelerimiz mali tablolarında enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 31.12.2023 tarihinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. Öte yandan da var olan yüksek enflasyon nedeniyle enflasyon muhasebesinin bir an önce uygulamaya geçirilmesi, 1 yıl öne çekilmesi gerekiyor. Çünkü mevcut durumda elde etmediğimiz kazanç üzerinden vergilendiriliyoruz” açıklamasını yaptı.

İşletmelerin öz kaynakları güçlendirilmeli Rekabette sahada güç kaybetmemek için mutlak suretle krediye erişimin daha kolay hale getirilmesi gerektiğini savunan Çevikel, “İş dünyası kredi için bankaların kapısını çaldığında türlü zorluklarla karşılaşıyor. Kredi çekmek için hem yüksek faiz ödemeyi kabul ediyor, hem de krediyi alabilmek için varını yoğunu ipotek ettiriyor. Türkiye’nin bu tarz finansman sistemini aşması gerekiyor. KGF ve Eximbank destekleri önemli ancak daha da artırılmalı. Mutlak suretle işletmelerin öz kaynakları güçlendirilmeli. Kredi ile finansman sorunu aşılamıyorsa, şirketlerin halka arzı için teşvikler artmalı” ifadelerini kullandı.

Yenilebilir enerji yatırımlarına destek verilmeli

Türkiye’nin mutlak suretle yenilenebilir enerji yatırımlarını katlayarak büyütmesi gerektiğinin altını Çizen Çevikel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa’daki enerji krizi bize gösterdi ki, fosil yakıtlarda yurtdışına bağımlılık çok ciddi egemenlik sorunu haline gelebiliyor. En fazla doğalgaz aldığımız Rusya ve İran’la bir diplomatik sorun yaşanması halinde, Avrupa’nın yaşadığının daha fazlası bizim başımıza gelebilir. Dolayısıyla yatırımcının yenilenebilir enerjiye daha fazla yönelmesi için teşvik edilmesi gerekiyor. ”

Asgari ücrette alım gücünün artması önemli

Alım gücü yükseltilmeden, enflasyona neden olan koşullar ortadan kaldırılmadan asgari ücrete yapılacak her zammın etkisinin süreli olacağının altını çizen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, şöyle devam etti: “Temmuz ayında ara zam yapılmak zorunda kalındığını hepimizi biliyoruz. Ancak ara zam da çare olamadı. Bir kısır döngünün içine girilmemesi gerekiyor. Elbette çalışanların iyi maaşlar almaları önemli ama sürekli artan işçi maliyetinin de işverene yükü büyük oluyor. Asgari ücretteki artış yükü sadece işverene bırakılmamalı, bunun bir kısmını kamu üstlenmelidir. Zaten emek yoğun sektörlerde ihracattaki iptaller nedeniyle Anadolu’da işten çıkarmalar başladı, üstüne bir de yüksek asgari ücret zammı gelirse daha büyük etkisi olur.”

EYT ile nitelikli çalışan kaybı olacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinin işverenler açısından önemli iki konu oluşturduğunu ifade eden TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Birincisi, EYT’yi hak edenlerin işlerini bırakması durumunda ciddi bir nitelikli çalışan kaybı olacak. İşletmeler yetişmiş personelini EYT sonrası kaybederse, yerlerine yeni elemanları koyması kısa sürede kolay olmaz. İkinci sıkıntı ise EYT’lilere ödenecek kıdem tazminatları işletmeler açısından risk olacak. Zaten finansman konusunda sorunlar aşılamamış, işletmeler maliyetler altında eziliyor. Bir de bu yüklü tazminatlar ortaya çıkacak. İşletmelerin zarar görmeden bu süreci atlatabilmeleri için EYT tazminatlarına özel finansman desteği verilebilir” diye konuştu.