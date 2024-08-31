  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Fındık alımı sürüyor! Piyasa rayına oturacak
Takip Et

Fındık alımı sürüyor! Piyasa rayına oturacak

Fiskobirlik Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, fındık piyasasında hava şartları ve kokarca sebebiyle birtakım sıkıntıların olduğunu belirterek, "Bir kısım üründe bozukluklar ve kokarca nedeniyle piyasanın karışık olduğunu düşünüyorum ama süreç içinde piyasa rayına oturacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fındık alımı sürüyor! Piyasa rayına oturacak
Takip Et

Lütfi Bayraktar, AK Parti’nin Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile birlikte Fiskobirlik Akçakoca Şube merkez deposunda bir araya gelerek, Öztürk’ün bin 941 kilo fındığını teslim aldı.

"Mahsulümü Fiskobirlik’e teslim ediyorum"

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Fiskobirlik’in fındığın geleceğinde önemli bir rol oynadığını belirterek, "Bu yüzden üstümüze düşen görevi yaparak mahsulümüzü Fiskobirlik’e teslim ediyorum" dedi.

"Piyasa rayına oturacaktır"

Fiskobirlik Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ise yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Sezon başladı. Tabii ki sezonun getirdiği birtakım sıkıntılar var. Hava şartları nedeniyle ürün gelişemedi, kokarca belası var. Yaklaşık bir yıldır hem hükümet hem de meclisteki fındık çalışma grubu bu konuda bir çaba gösteriyor ama kokarcanın ciddi manada zarar verdiği yerler var. Ama sonuç itibarıyla hükümet bir fiyat açıkladı. Şunu söylemek lazım; hükümetin fiyatı açıklamasıyla ’piyasaya gireceğim’ demesi, fiyattan ayrı. Hükümet aslında ’üreticiyi koruyorum’ diyor, bu önemlidir. Bunu ciddiye almak lazım. Ben bir kısım üründe bozukluklar ve kokarca nedeniyle piyasanın karışık olduğunu düşünüyorum ama süreç içinde piyasa rayına oturacaktır" dedi.

"Geçmişte yaşanan kötü tecrübeler geride kaldı"

Üreticinin yanında olabilmek için çaba içinde olduklarına dikkat çeken Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesela kokarcadan zarar gören ürünleri 30 kiloya kadar alıyoruz. Dolayısıyla aslında Fiskobirlik, üreticinin kuruluşu. Üretici ne kadar sahip çıkarsa o kadar güçlü olur, Fiskobirlik de o kadar üreticisine sahip çıkar. Piyasanın oturması biraz zaman alacak. Eylül ayı aslında okul zamanı, üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılama zamanı ama dişimizi sıkabilirsek piyasanın daha yukarılara çıkmasını umuyorum. İnşallah sezon, üretici ve piyasalar için hayırlara vesile olur. Bu kurum Fiskobirlik, üreticisinin kurumudur. Geçmişte yaşanan kötü tecrübeler geride kaldı, bu kurum iyiye gidiyor. 27 barkot üretimi var, dünya çapında ihracatımız var. Bu süreçte hep birlikte olursak, uzun yolu daha kısa zamanda alacağız. El birliği, güç birliği yaparak inşallah hem Türkiye’deki üreticilerin daha mutlu olması hem de piyasaların daha iyi olması, dünya fındık piyasasının daha aktif ve daha güçlü olmasını sağlayacağız. Tekrar söylüyorum, desteğe ihtiyacımız var. Birbirimize destek vermeliyiz"

Konuşmaların ardından AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Fiskobirlik’e fındık mahsulünü teslim ederek makbuzunu aldı.

Citi’den çarpıcı analiz! Trump'ın seçilmesi doları tetikler mi?Citi’den çarpıcı analiz! Trump'ın seçilmesi doları tetikler mi?Ekonomi

 

Ekonomi
TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartına taksit imkanı geri getirilsin
TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartına taksit imkanı geri getirilsin
Türkiye lüks saatte zengin ülkeleri solladı: İsviçre saatlerine 200 milyon dolar ödedik
Türkiye, zengin ülkeleri solladı: İsviçre saatlerine 200 milyon dolar ödedik
Ankara Çankaya’daki taşınmazın imar planında değişiklik
Ankara Çankaya’daki taşınmazın imar planında değişiklik
Citi’den çarpıcı analiz! Trump'ın seçilmesi doları tetikler mi?
Citi’den çarpıcı analiz! Trump'ın seçilmesi doları tetikler mi?
İstanbul'da taşınmanın maliyeti 150 bin TL’yi buluyor: İşte kalem kalem giderler
İstanbul'da taşınmanın maliyeti cep yakıyor
AK Partili isim açıkladı: Emeklilik sistemi güncellenecek
Emeklilik sistemi güncellenecek