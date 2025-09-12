  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
Takip Et

Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı

Türkiye’nin fındık merkezi Çarşamba’da 50 randıman fındık 300 TL’ye ulaştı. Tüccarlar, fiyatların 400 TL’yi aşabileceğini öngörüyor. Üreticilere “malınızı kademeli satın” önerisi gelirken, piyasada hareketlilik sürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında 40 bin 527 ton ile Türkiye’nin en çok fındık üreten ilçesi olan Çarşamba’da fındık sezonunda sona gelindi.  Şimdiden 50 randıman fındık 300 TL’ye yükseldi. Üreticiler fiyatlardan memnun. 

Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı - Resim : 1

Fındıkta 400 TL beklentisi oluştu 

Fiyat beklentilerini paylaşan fındık tüccarı Yaşar Çakır, "Daha önce 300-350 lirayı bulur diye tahmin ediyordum. Ancak bu gidişle fındık fiyatları 400 lira ve üzerine çıkabilir" dedi.

Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı - Resim : 2

Üreticilere fındığı ‘kademeli’ sayın uyarısı geldi

Üreticilere malını kademeli olarak satmaları tavsiyesinde bulunan Çakır, "Bu düztaban arazide fındığın hiç toplanmamış yerleri var, en fazla yüzde 20’si toplandı. Fındığı bekletip yavaş yavaş satmak en iyisi. Birden pazara yığılırsa fiyatlar düşebilir. Ama bu sene fiyatların çok düşeceğini sanmıyorum. Üretici malına sahip çıksın ve istediği fiyattan yavaş yavaş satsın. Rakamlar inşallah tahmin ettiğim seviyelere gelecek" ifadelerini kullandı.

Çay ve kahve fiyatlarına zam geldi! Kahvehane, bahçe ve ocaklar yeni tarifeye geçiyorÇay ve kahve fiyatlarına zam geldi! Kahvehane, bahçe ve ocaklar yeni tarifeye geçiyorEkonomi
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yolda! Yüzde 30 zam talep edildiİstanbul'da toplu ulaşıma zam yolda! Yüzde 30 zam talep edildiEkonomi
Fındıkta rekor gelir: Türkiye 8 ayda 1,466 milyar dolar kazandıFındıkta rekor gelir: Türkiye 8 ayda 1,466 milyar dolar kazandıEkonomi
CHP’li Ağbaba’dan çiftçi borçları için çağrı: Faizsiz en az 1 yıl ertelensinCHP’li Ağbaba’dan çiftçi borçları için çağrı: Faizsiz en az 1 yıl ertelensinEkonomi
Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!
Maliyenin radarına takıldı! Düşük tapu bedeli beyanına yüksek cezalar yolda!
Maliyenin radarına takıldı! Düşük tapu bedeli beyanına yüksek cezalar yolda!