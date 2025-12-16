Fındık fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor

Serbest piyasada fındık fiyatları gerilemeye devam ederken, artan arz ve zayıf talep fiyatlarda baskıyı güçlendiriyor. Piyasa aktörleri belirsizlik nedeniyle temkinli hareket ediyor.

Piyasada satış baskısı artıyor

Fındık fiyatları son günlerde serbest piyasada aşağı yönlü bir seyir izliyor. Arz ve talep dengesindeki değişim, üretici ve tüccarların temkinli hareket etmesine yol açıyor. Bazı bölgelerde satışların artması, diğer bölgelerde ise üreticilerin bekleme eğilimi göstermesi, fiyatlarda kısa vadeli dalgalanma riskini yükseltiyor.

Piyasada oluşan fiyatların önceki dönemlere göre daha düşük seviyelerde işlem görmesi, belirsizliği artırırken günlük fiyat değişimleri daha belirgin hale geldi. Özellikle kalite ve boyuta göre oluşan fiyat farklılıkları, piyasa aktörlerinin beklentilerini çeşitlendiriyor.

Arz baskısı fiyatları aşağı çekiyor

Sezonun ilerlemesiyle birlikte piyasaya yönelen ürün miktarının artması, fiyatlar üzerindeki baskının temel nedenleri arasında yer alıyor. Üreticilerin bir kısmının ürününü nakde çevirmeyi tercih etmesi ve tüccar stoklarının piyasaya girmesi, arzı artırarak alıcıların pazarlık gücünü yükseltiyor. Bu durum, fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Talep tarafında ise daha sınırlı bir hareketlilik dikkat çekiyor. İç piyasada sanayi alımlarının ölçülü ilerlemesi ve ihracat talebinin temkinli seyretmesi, işlem hacmini düşürüyor. Talepteki belirsizlik, üretici ve tüccarların daha seçici kararlar almasına neden oluyor.

Belirsizlik fiyat oluşumunu zorlaştırıyor

Piyasada belirsizlik, fiyat oluşumunda belirleyici olmaya devam ediyor. Sezonun geri kalanına ilişkin net bir yönün oluşmaması, üreticileri uzun vadeli planlar yerine kısa vadeli satışlara yöneltiyor. Bu durum dalgalanmaları artırırken, bazı yatırımcıların fiyatların daha da düşeceği beklentisiyle satışlarını hızlandırması likiditeyi sınırlıyor.

Fiyatlardaki gerileme, piyasa psikolojisini de etkiliyor. Daha düşük fiyat ihtimali, bazı üreticilerin satış eğilimini artırıyor ve piyasaya giren ürün miktarını yükseltiyor. Bu tablo, fiyatlar üzerindeki baskıyı güçlendiriyor.

Fındık piyasasında denge arayışı sürerken, fiyatların yönü önümüzdeki dönemde arz ve talep gelişmelerine bağlı olarak şekillenecek. Piyasa dinamikleri, talepteki olası bir hareketliliğin fiyatları dengeleyebileceğini, arz baskısının devamının ise düşüşü kalıcı hale getireceğini gösteriyor.