Fındık hasadında file kullanımıyla yevmiye giderlerinde düşüş

Fındıkta file sistemi sayesinde bir günde daha az kişiyle yüksek miktarda ürün toplamak mümkün hale geldi. Tarla sahipleri, işçilik maliyetlerinden kurtulurken hasat süresi de kısalıyor. File sistemi yalnızca düz tarlalar için değil, yamaç arazilerde de uygulanabiliyor. Sistem, her yıl değiştirilmek zorunda değil ve kullanım ömrü en az 10 yıl olarak öne çıkıyor. File fiyatları kaliteye göre değişiklik gösteriyor. İnce ve kalın çeşitleri bulunan filelerin metrekare fiyatı ortalama 7-8 lira arasında değişiyor.

"Vatandaş file sayesinde yevmiye ücretlerinden kurtuldu"

Çarşamba’da zirai ve tarım ürünleri satan Burhan Şahin ile oğlu Ziraat Mühendisi Mithat Şahin, sezonun file satışlarını değerlendirdi. Şahin, "Vatandaş file sayesinde yevmiye ücretlerinden kurtuldu. Tarlaların çoğu file ile kaplandı. File sayesinde bir günde 6 kişi 5 ton fındık topladı, filesiz aynı miktarı toplamak için 25 kişi gerekirdi" dedi.