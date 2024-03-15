Fındık ihracatçıları Hindistan’ı radarına aldı

Dünyanın en büyük kuruyemiş pazarlarından biri konumunda yer alan Hindistan Türk fındık ihracatçılarının hedefinde. Ticaret Bakanlığı’nın “Turquality Tanıtım Projesi” desteğiyle Türk fındığının alternatif pazarlara yönelik ihracatının artırılması amacıyla Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından Hindistan’da yürütülecek tanıtım projesine hızlı bir başlangıç yapıldı.

Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde 7-11 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve ülkenin en büyük gıda fuarı olan AAHAR’a “Türk Fındığı” markasıyla bir stant ile iştirak edilerek tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. 2024 yılında 38’si düzenlenen AAHAR Fuarı’nda bin 579 firma katılımcı olarak yer aldı ve fuar 100 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

İhracatçı birlikleri tarafından açılan stantta, Türk fındığı ile ülkemiz fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra Türk fındık ihracatçılarının iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürler dağıtıldı. Yerel bir beslenme uzmanı ile de işbirliği yapılarak fındığın sağlığa yararları hakkında ziyaretçilere bilgilendirmeler yapıldı. Türk fındığının Hint mutfağındaki kullanım alanlarına yönelik potansiyelin açığa çıkarılması amacıyla tanıtım standında oluşturulan özel bir alanda, ünlü Hint şefler tarafından fındığın ana malzeme olarak kullanıldığı 12 farklı tarif geliştirilerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu ve tarif kartları dağıtıldı.

Yerel lezzetlerin Türk fındığıyla buluştuğu tariflerin ziyaretçiler tarafından beğeni ve ilgiyle karşılandığı gözlemlendi. Öte yandan, fuar ile eşzamanlı olarak düzenlenen ve 600’ün üzerinde yerel şefin iştirak ettiği “Culinary Art India” etkinliğine “Türk Fındığı” markasıyla sponsor olundu ve fındıklı ürünlerin imalatına yönelik canlı gösteriler düzenlenmesi sağlandı.