Fındık ihracatçısının yeni hedefi Hint festivalleri

İSTANBUL / EKONOMİ

27 Ağustos’ta Yeni Delhi Büyükelçiliği’nde başlayan tanıtım projesi çerçevesinde, festival sezonunun başladığı Eylül ve sonrasında çok sayıda faaliyet gerçekleştirildi.

Bu dönemdeki etkinliklerde, başta Diwali olmak üzere çeşitli Hint festivallerinde kuruyemiş ve tatlıların kişiler arasındaki geleneksel hediyeleşmelerde yoğun olarak kullanılmakta olması dikkate alınarak Türk fındığını bu kültürün bir parçası haline getirmek amaçlandı. Bu faaliyetlerden en öne çıkanı ülkenin en büyük çerez ve şekerleme firmalarından biri olan Haldiram firması ile gerçekleştirilen ortak promosyon etkinliği oldu. Haldiram’ın 22 farklı mağazasında gerçekleştirilen ortak faaliyet kapsamında, firma tarafından 8 farklı geleneksel Hint tatlısının fındıklı versiyonları geliştirildi ve özel tanıtım etkinlikleriyle satışa sunuldu. İşbirliğinin tanıtımına yönelik olarak düzenlenen açılış törenine Yeni Delhi Büyükelçimiz Fırat Sunel de iştirak etti. 15 Ekim – 25 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ortak promosyonun Türk fındığının ülkedeki bilinirliğine önemli bir katkı yapması bekleniyor.

AICNU 2024’te 750 beslenme uzmanına tanıtım

Fındığın faydalı besin değerlerinin öne çıkarılmasına yönelik ise, klinik diyetisyen ve beslenme uzmanlarını bir araya getiren ve 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde Udaipur şehrinde gerçekleştirilen AICNU 2024 etkinliğine sponsor olunarak yaklaşık 750 beslenme uzmanına Türk fındığının günlük diyetlere dahil edilmesinin sağlığa avantajları hakkında bilgilendirme yapılması fırsatı yakalandı.

Diğer taraftan, 10 Ekim tarihinde dünyanın en prestijli aşçılık okullarından biri olan Le Cordon Blue’nun Gurgaon şehrinde yer alan kampüsünde Hint öğrencilere Türk fındığının farklı alanlardaki uygulamaları ve besin değerleri hakkında bir seminer verildi.

Sosyal medya fenomeni tanıtacak

Son olarak, toplam 1,8 milyon takipçisi ile gastronomi konusunda Hindistan’ın önemli bir sosyal medya fenomeni konumunda bulunan Neha Deepak Shah ile bir işbirliği yapılarak Türk fındığı kullanılan tariflerin gerek Youtube gerekse Instagram platformlarında milyonlarca kişiye ulaşması sağlandı.