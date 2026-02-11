Fındık ihracatı 2026’ya düşüşle başladı

Yeni yıla fındık ihracatında düşüşle girildi. Ocak ayında Türkiye’den 13 bin ton fındık ihraç edilerek geçen yılın aynı dönemine kıyasla hem miktar hem de değer bazında önemli kayıplar yaşandı. Sezonun ilk aylarına yansıyan bu gerileme, ihracatın hem ülke genelinde hem de Trabzon özelinde belirgin şekilde azaldığını ortaya koydu.

2026 yılının Ocak döneminde; ülkemizden 13 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirilerek 180 milyon 835 bin dolar tutarında döviz girdisi elde edildi. Söz konusu ihracat gerçekleşmeleri bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktarda yüzde 47, değerde ise yüzde 13 oranında düşüş gerçekleşti.

DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, konuya ilişkin değerlendirmesinde; yılın ilk ayında ülkemizden 72 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İsviçre olduğunu ifade etti.

Eylül ayında başlayan fındık ihraç sezonunun ilk beş ayında 77 bin 856 ton fındık ihracatı karşılığında 973 milyon 26 bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandığını belirten Cirav, gerçekleştirilen ihracatta; önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktar bazında yüzde 51 değer bazında ise yüzde 25 oranında düşüş yaşandığını belirtti.

Trabzon ilinden yapılan fındık ihracatı hakkında da bilgi veren DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet, Cirav, 2026’nın ilk ayında Trabzon’dan yapılan 1.906 ton fındık ihracatı karşılığında 26 milyon 734 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 74, değerde ise yüzde 59 oranında düşüş yaşandığını belirtti.

Fındık ihracatında Trabzon ilinin 3’üncü sırada yer aldığını ifade eden Cirav, 2026 yılı Ocak döneminde ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 15’lik kısmının Trabzon’dan gerçekleştirildiğini söyledi.

Fındık ihraç sezonunun ilk beş ayında ise Trabzon’dan 10 bin 105 ton karşılığı 125 milyon 976 bin dolarlık ihracat yapıldığını anlatan Cirav, önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 77, değerde ise yüzde 68 oranında düşüş yaşandığını ifade etti.