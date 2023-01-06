Fındık ihracatı, Avrupa’da yaşanan resesyona bağlı geriledi

Türkiye fındık ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre hem miktar hem de değer bazında geriledi. İstanbul Fındık İhracatçı Birliği Başkanı Muzaffer Tavlioğlu, ihracatta yaşanan düşüşün ana sebebinin Avrupa’daki resesyon ve diğer üretici ülkelerdeki yüksek rekolte olduğunu söyledi.

Türk fındık ihracatçısının zor şartlarda büyük başarılara imza atmaya devam ettiğini belirten Tavlioğlu, şunları kaydetti: “En fazla ihracat yapan firmaları ve tüm üyelerimizi emeklerinden dolayı öncelikle kutlamak istiyorum. 2022 takvim yılı Türkiye fındık ihracatımız, bir önceki seneye nazaran miktar bazında yüzde 9, tutar bazında ise yüzde 22 oranında geriledi. Avrupa’daki resesyon, diğer üretici ülkelerdeki yüksek rekolte bu düşüşe sebep oldu. Stok taşıma maliyetlerinin Avrupa’da çok artmasından ötürü, Avrupalı alıcılar sabit stok miktarlarında bir miktar azaltmaya gitti. 2023 senesinde Avrupalı alıcıların stok seviyesinin dengeleneceğini ve ihracatın tekrardan artış trendine gireceğini ümit ediyoruz. Fındığın dünyadaki geleneksel pazarının yanına yeni pazarlar eklemek üzere İhracatçılar Birlikleri olarak belirlediğimiz stratejimizi 2023’de kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”

Balsu Gıda, fındık ihracatında zirvede

Birlik, geçen yıl en fazla fındık ihracatı yapan firmaları da açıkladı. Balsu Gıda, 29,1 milyon ton ve 177,5 milyon dolarla en çok ihracat yapan firmalar arasında ilk sırada yer aldı. Balsu Gıda’yı, Ferro Fındık, Ofi Tarım ve Ronly Gıda takip etti. Geçen yıl en ihracat yapan ilk 20 firma şöyle: