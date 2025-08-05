Fındık ihracatı yüz güldürdü: Rekor döviz geliri elde edildi

Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) tarafından yapılan açıklamada, 1 Eylül 2024 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen fındık ihracatına ilişkin dikkat çeken veriler paylaşıldı.

Yurt dışına 295 bin 805 ton fındık gönderildi

Verilere göre, söz konusu dönemde yurt dışına 295 bin 805 ton fındık gönderildi. Bu satıştan elde edilen döviz geliri, 2 milyar 440 milyon 153 bin 716 dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin en önemli tarımsal ihracat kalemlerinden biri olan fındık, yine yüz güldürmeyi başardı.

Bu yıl hem miktar hem de gelir bazında artış gerçekleşti

Habere göre, geçtiğimiz sezonun aynı döneminde ise Türkiye, 284 bin 158 ton fındık ihraç etmiş ve 2 milyar 188 milyon 268 bin 152 dolarlık gelir sağlamıştı. Bu yıl hem miktar hem de gelir bazında artış dikkat çekti. Artan döviz getirisi, fındık sektörünün ülke ekonomisine katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.