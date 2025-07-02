Fındık ihracatında ilk 10 ayda 2,27 milyar dolarlık gelir

KFMİB verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda artış, değerde ise dikkat çekici bir yükseliş kaydedildi. Türkiye’nin 2024-2025 fındık ihracat sezonunun ilk on ayını kapsayan 1 Eylül 2024-30 Haziran 2025 döneminde, 277 bin 138 ton iç fındık karşılığında 2 milyar 274 milyon 680 bin 172 dolar döviz girdisi sağlandı. KFMİB tarafından yapılan açıklamada, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda artış, değerde ise dikkat çekici bir yükseliş kaydedildi.

2023-2024 sezonunun aynı döneminde 258 bin 445 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 972 milyon 455 bin 447 dolar gelir elde edilmişti.

Bir önceki sezon olan 2022-2023’te ise 261 bin 919 ton ihracata karşılık 1 milyar 578 milyon 73 bin 396 dolarlık döviz girdisi sağlanmıştı.

Haziran ayında miktar azaldı, gelir geçen yılın gerisinde kaldı

2025 yılı Haziran ayında gerçekleşen fındık ihracatı, önceki yıllara kıyasla hem miktar hem de değer bakımından düşüş gösterdi. Geçen ay 16 bin 374 ton iç fındık ihraç edilerek 141 milyon 577 bin 325 dolar gelir elde edildi. Oysa 2024 Haziran ayında 18 bin 126 ton ihracat karşılığında 151 milyon 544 bin 320 dolar, 2023 Haziran ayında ise 19 bin 267 ton ihracatla 119 milyon 44 bin dolarlık gelir sağlanmıştı.