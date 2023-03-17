Fındık ihracatında yeni hedef Hindistan

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 1,4 milyara yakın nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’ı radarına aldı.

13-15 Mart tarihleri arasında düzenlenen “AAHAR - The International Food & Hospitality Fair” Fuarı’na katılan 8 firma, Yeni Delhi’de Hintli alıcılar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Hindistan’ın en önemli gıda fuarı konumunda bulunan AAHAR’a Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından müşterek bir stant ile iştirak edilerek Türk fındığına ilişkin olarak heyet ile eşzamanlı tanıtım faaliyetlerinde bulundu.

Hindistan’ın dünyanın en büyük kuruyemiş pazarlarından biri olduğunu kaydeden KFMİB Başkanı Hasan Osman Sabır, yıllık yaklaşık 1,3 milyar dolar kaju, 1 milyar dolar badem ve 200 milyon dolar da antepfıstığı ithalatı yaptığını söyledi.

Fındık ithalatının söz konusu rakip ürünlere göre çok düşük düzeylerde bulunduğunu belirten Sabır, “Sadece 3,8 milyon dolar karşılığında 600 ton. İhracatımız çok düşük olmasına rağmen yaklaşık 300 milyonu üst gelir grubunun oluşturduğu kalabalık nüfusu ve kuruyemiş tüketim alışkanlığı göz önünde bulundurulduğunda Hindistan her daim fındık için önemli potansiyel barındırıyor. Hindistan’da fındık tüketiminin artırılması için özellikle fındığın besin değerleri ve sağlığa yararlarına ağırlık verilecek tanıtım faaliyetlerinin elzem.” dedi.

Reklam çalışmalarına ağırlık vereceğiz

Ur-Ge projesi çerçevesinde KFMİB tarafından düzenlenen Ticaret Heyeti’ne ilişkin de bilgi veren Sabır, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirdikleri organizasyonda, heyete dahil olan fındık ihracatçılarının Hindistan’ın önemli kuruyemiş ithalatçıları ve fındığı katkı maddesi olarak kullanan çikolata, şekerleme ve dondurma ürünleri imalatçıları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

İkili görüşmelerin iştirak eden firmalar tarafından oldukça faydalı olduğunun değerlendirildiğini anlatan Sabır, değerlendirilen ikili görüşmeler ile fındık ihracatının arttırılmasına yönelik yeni iş fırsatları yaratıldığını, aynı zamanda gerek geleneksel gerekse modern satış kanallarını yerinde inceleme fırsatı bulduklarını aktardı.

Sabır, bu etkinliğin, Hindistan’a yönelik fındık ihracatını daha üst seviyelere çıkaracağı umudunda olduğunu ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle söz konusu ülkede Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından Türk fındığına ilişkin müşterek reklam ve tanıtım faaliyetlerine çok yakında başlamak istediklerini söyledi.