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Fındık ihracatından 209 milyon doları aşkın gelir sağladı

Türkiye, 2025 yılının ilk ayında fındık ihracatından 209 milyon 63 bin 744 dolar gelir sağladı.

Haber Merkezi
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Fındık ihracatından 209 milyon doları aşkın gelir sağladı
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden (KFMİB) alınan bilgiye göre, 1-31 Ocak 2025 tarihlerinde 25 bin 688 ton fındık dış satımı gerçekleştirildi. İhracat karşılığında 209 milyon 63 bin 744 dolar kazanıldı.

Geçen sene 697 bin 550 dolar kazanç elde edildi

2024 yılının aynı döneminde 26 bin 716 ton fındık ihracatı yapılmış, 205 milyon 697 bin 550 dolar kazanç elde edilmişti.

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