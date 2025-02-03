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Fındık ihracatından 5 ayda 1,3 milyar dolar gelir elde edildi

Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk beş ayında fındık ihracatından 1,3 milyar doları aşkın gelir elde etti.

Haber Merkezi
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Fındık ihracatından 5 ayda 1,3 milyar dolar gelir elde edildi
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 fındık ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Ocak 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

 13 milyon 263 bin 109 dolar gelir sağlandı

Açıklamada, söz konusu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 304 milyon 444 bin 967 dolar karşılığında 160 bin 412 ton fındık satıldığı belirtilerek, geçen sezonun aynı döneminde 141 bin 564 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 13 milyon 263 bin 109 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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