  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Fındık ihracatından yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde edildi
Takip Et

Fındık ihracatından yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde edildi

Türkiye, fındık ihracat sezonunun 10 aylık döneminde yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fındık ihracatından yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde edildi
Takip Et

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-30 Haziran 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

1 milyar 972 milyon 455 bin 447 dolar gelir sağlandı

Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 274 milyon 680 bin 172 dolar karşılığında 277 bin 138 ton fındık ihraç edildiği belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 258 bin 445 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 972 milyon 455 bin 447 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde depremGündem

 

İsviçre ve ABD arasında F-35A savaş uçağı krizi: Fiyat artışı tartışması büyüyorİsviçre ve ABD arasında F-35A savaş uçağı krizi: Fiyat artışı tartışması büyüyorDünya

 

Ekonomi
Fındık ihracatında ilk 10 ayda 2,27 milyar dolarlık gelir
Fındık ihracatında ilk 10 ayda 2,27 milyar dolarlık gelir
Pancar üreticilerine 2,5 milyar liralık avans ödemesi yapıldı
Pancar üreticilerine 2,5 milyar liralık avans ödemesi yapıldı
Tüketiciler Birliği'nden elektrik, su ve doğal gaz faturalarında "kısmi ödeme" önerisi
Tüketiciler Birliği'nden faturalar için "kısmi ödeme" önerisi
İBB açıkladı: Gürültü nedeniyle 47 işletmeye 10 milyon TL ceza kesildi
İBB açıkladı: Gürültü nedeniyle 47 işletmeye 10 milyon TL ceza kesildi
Bankacılık sektörünün kârı 326,5 milyar lira
Bankacılık sektörünün kârı 326,5 milyar lira
Bakan Şimşek'ten CDS mesajı: Finansal koşulların daha da iyileşmesini bekliyoruz
Bakan Şimşek'ten CDS mesajı: Finansal koşulların daha da iyileşmesini bekliyoruz