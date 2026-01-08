  1. Ekonomim
Fındık ihracatının rekortmenleri belli oldu: İşte zirvedeki firmalar

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 2025 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren ilk 20 üyelerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Karadeniz Bölgesi’nde Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ, İstanbul’da ise OFİ Tarım fındık ihracatında ilk sırada yer aldı.

2025 yılında Ferrero, Karadeniz’den 253 milyon 502 bin 109 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirirken, OFİ Tarım İstanbul’dan 233 milyon 155 bin 727 dolarlık ihracatla zirveye çıktı.

Ferrero, İFMİB listesinde de 107 milyon 166 bin 997 dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Böylece Ferrrero’nun 2025 yılı toplam fındık ihracatı 360 milyon 669 bin 106 dolara ulaştı.

KFMİB verilerine göre ilk üç sırayı; 253 milyon 502 bin 109 dolarla Ferrero, 252 milyon 193 bin 685 dolarla Yavuz Gıda ve 202 milyon 102 bin 284 dolarla Durak Fındık paylaştı. İFMİB listesinde ise 233 milyon 155 bin 727 dolarlık ihracatla OFİ Tarım birinci olurken, Balsu Gıda ikinci, Ferrero ise üçüncü sırada yer aldı.

Yoğun rekabet yaşanıyor

KFMİB Başkanı Hasan Osman Sabır, küresel ve bölgesel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen elde edilen başarının son derece önemli olduğunu söyledi,

İhracat performanslarıyla öne çıkan firmaların sektöre örnek teşkil ettiğini ifade eden Sabır, “Yoğun rekabetin devam ettiği bir süreçte, üyelerimizin elde ettiği bu başarı son derece kıymetlidir. Açıklanan listede yer alan firmalarımız başta olmak üzere, fındık ihracatı gerçekleştiren tüm üyelerimizin yalnızca kendi şirketlerine değil, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine de önemli bir katma değer sağladığını özellikle belirtmek isterim” diye konuştu.

2025 yılında en fazla ihracat yapan firmalar

 

İFMİB

 

KFMİB

  

Sıra

Firma

İhracat geliri (dolar)

Firma

İhracat geliri (dolar)

1

Ferrero

253.502.109

OFİ Tarım

233.155.727

2

Yavuz Gıda

252.193.685

Balsu Gıda

-

3

Durak Fındık

202.102.284

Ferrero Fındık

107.766.997

4

Yavuzkan Hazel

180.282.888

Aydınlar Kuruyemiş

-

5

Şenocak Gıda

68.090.591

Ronly Gıda

-

6

Gürsoy Tarımsal

56.627.147

-

  

7

Ahmet Ak Gıda

53.271.650

Ercal Fındık

27.520.859

8

Sabırlar Fındık

39.299.452

Karımex Gıda

-

9

Özgün Gıda

-

SEP Gıda

22.905.636

10

Poyraz

35.372.830

    

11

Noor Fındık

34.393.564

Uslu Tarım Ürünleri

13,6611,952

12

Nimeks

-

Aycan Entegre Gıda,

13.597.873

13

Özyılmaz Fındık

26.070.629

Çakmaklar Gıda

10.126.033

14

Asma Kuyum. Gıda Tar.

9.992.812

Burak Tarım

9.846.615

15

Kümbetli -

-

Tural Grup

-

16

Dost fındık san. -

-

Hasbil Tarım

5.483.278

17

-

 4.209.001

Karın Gıda

-

18

Karadere Tarım Ürünleri

2.904.672

Sarılar Dış Ticaret

4.557.887

19

Koralla Fındık Gıda San.

2.710.085

İstanbul Fındık

4.035.797

20

Feyza Fındık Gıda San.

2.597.284

Aurora Dış Ticaret

2.785.559

 

