Fındık ihracatının rekortmenleri belli oldu: İşte zirvedeki firmalar

2025 yılında Ferrero, Karadeniz’den 253 milyon 502 bin 109 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirirken, OFİ Tarım İstanbul’dan 233 milyon 155 bin 727 dolarlık ihracatla zirveye çıktı.

Ferrero, İFMİB listesinde de 107 milyon 166 bin 997 dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Böylece Ferrrero’nun 2025 yılı toplam fındık ihracatı 360 milyon 669 bin 106 dolara ulaştı.

KFMİB verilerine göre ilk üç sırayı; 253 milyon 502 bin 109 dolarla Ferrero, 252 milyon 193 bin 685 dolarla Yavuz Gıda ve 202 milyon 102 bin 284 dolarla Durak Fındık paylaştı. İFMİB listesinde ise 233 milyon 155 bin 727 dolarlık ihracatla OFİ Tarım birinci olurken, Balsu Gıda ikinci, Ferrero ise üçüncü sırada yer aldı.

Yoğun rekabet yaşanıyor

KFMİB Başkanı Hasan Osman Sabır, küresel ve bölgesel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen elde edilen başarının son derece önemli olduğunu söyledi,

İhracat performanslarıyla öne çıkan firmaların sektöre örnek teşkil ettiğini ifade eden Sabır, “Yoğun rekabetin devam ettiği bir süreçte, üyelerimizin elde ettiği bu başarı son derece kıymetlidir. Açıklanan listede yer alan firmalarımız başta olmak üzere, fındık ihracatı gerçekleştiren tüm üyelerimizin yalnızca kendi şirketlerine değil, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine de önemli bir katma değer sağladığını özellikle belirtmek isterim” diye konuştu.

