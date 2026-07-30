Fındık rekoltesinde 100 bin tonluk tahmin farkı
Fındık hasadına sayılı günler kala 2026 yılına ilişkin iki farklı rekolte tahmini açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi 704 bin 941 ton olarak hesaplarken, KFMİB’nin hazırlattığı raporda rekolte 805 bin 246 ton olarak öngörüldü. İki çalışma arasındaki yaklaşık 100 bin tonluk fark dikkat çekti.
VEYSEL AĞDAR
Fındık hasadına sayılı günler kala, her yıl olduğu gibi bu yıl da rekolte tartışması başladı. Birkaç gün arayla açıklanan iki farklı tahmini rekolte, yaklaşık 100 bin tonluk fark ortaya koydu.
Önceki gün Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, il tarım müdürlükleri bünyesinde oluşturulan rekolte tespit komisyonlarının saha çalışmaları sonucunda 2026 yılı tahmini kabuklu fındık rekoltesi 704 bin 941 ton olarak açıklandı.
Ziraat Yüksek Mühendisi Şenel Öztürk başkanlığında 4 ziraat mühendisinden oluşan komisyon tarafından Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) yönetimine sunulan ve kamuoyu ile paylaşılan rapora göre ise 2026 sezonu tahmini rekoltesi 805 bin ton oldu.
Böylece Tarım ve Orman Bakanlığı ile KFMİB'in rekolte tahminleri arasında yaklaşık 100 bin tonluk fark oluştu. Her iki çalışmada da en yüksek üretimin Ordu'da gerçekleşmesi beklenirken, KFMİB Ordu'nun üretimini 263 bin 196 ton, Tarım ve Orman Bakanlığı ise 195 bin 360 ton olarak öngördü.
Her iki kurumun rekolte çalışmasında yaklaşık 100 bin tonluk toplam rekolte farkının 68 bin tona yakını tek başına Ordu tahmininden kaynaklanıyor. Bu arada KFMİB’nin yapmış olduğu ilk tahmini rekolte çalışması ile son açıklanan verilere göre 4 bin 694 ton fark var. KFMİB Makao’da düzenlenen Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi’nin (INC) 43. Kongresi’nde 2026–2027 sezonuna ilişkin rekolte tahminini 809 bin 940 ton olarak açıklamıştı. Fındıkta her yıl farklı kurumların açıkladığı rekolte tahminleri, hasat öncesi piyasanın en önemli gündemlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile ihracatçı kesimin tahminleri arasında oluşan yaklaşık 100 bin tonluk farkın, sezon boyunca fiyat beklentileri ve ihracat projeksiyonları açısından yakından izlenmesi bekleniyor.
2026-2027 sezonunda tahmini rekolte (Ton)
|
İl
|
Tarım Bakanlığı
|
KFMİB
|
Artvin
|
3.889
|
5.269
|
Bartın
|
8.482
|
8.170
|
Bolu
|
1.039
|
2.984
|
Düzce
|
102.071
|
102.773
|
Giresun
|
86.440
|
91.865
|
Gümüşhane
|
2.543
|
781
|
İstanbul
|
-
|
2.186
|
Kastamonu
|
7.042
|
6.499
|
Kocaeli
|
17.430
|
13.590
|
Ordu
|
195.360
|
263.196
|
Rize
|
1.001
|
1.042
|
Sakarya
|
89.261
|
104.660
|
Samsun
|
110.685
|
115.512
|
Sinop
|
4.047
|
1.890
|
Tokat
|
1.417
|
3.230
|
Trabzon
|
49.839
|
43.463
|
Zonguldak
|
24.395
|
32.408
|
Diğer iller
|
-
|
5.728
|
Toplam
|
704.941
|
805.246
(*) Tarım Bakanlığı’nın rekolte çalışmalarında İstanbul ve diğer illerin verisi yer almamaktadır.