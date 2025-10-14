  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Fındık üreticisine destek: Tarım Kredi piyasadaki en yüksek fiyatı açıkladı
Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları zirveyi gördükten sonra hızlı bir düşüşle 330 liraya kadar geriledi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri fındık alım fiyatlarını 345 lira olarak güncelleyerek piyasadaki en yüksek fiyatı açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarım Kredi'den alınan bilgilere göre, Giresun kalite fındığın fiyatı 50 randıman esasına göre kilogram başına brüt 345 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 50 randıman üzerine her randıman için 6 lira 90 kuruş ilave ödeme yapılacağı kaydedildi. Uygulanan yüzde 2,01 oranındaki kesintinin ardından net fiyat 338 TL oldu.

Kesintiler sonrası net 328 lira 26 kuruş fiyat açıklandı

Levant kalite fındıkta ise 50 randıman için brüt 335 TL, kesintiler sonrası net 328 lira 26 kuruş fiyat açıklandı. Böylece Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 50 randıman esasına göre piyasada en yüksek alım yapan kurum konumuna geldi.

Üreticilerden herhangi bir fındık teslimi yapılmadı

Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatlarının serbest piyasanın oldukça altında kalması nedeniyle üreticilerden herhangi bir fındık teslimi yapılmadığı öğrenildi. TMO'nun 2025 yılı için belirlediği alım fiyatı Giresun kalite fındıkta 200 TL, levant kalite fındıkta ise 195 TL olarak açıklanmıştı.

