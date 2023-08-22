'Fındık üretiminde modern tekniklere geçilmeli'

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, fındık sektörünün sorunlarının ele alındığı toplantıda fındık üretiminde modern tekniklere geçilmesi gerektiğini söyledi.

Fındıkta verimi artırmanın önemine dikkati çeken Gürdoğan, "Trabzon'da bir bahçeden dönüm başında 50 kilo ürün alıyoruz, 7 sene önce yapılan örnek bahçeden ise 300 kilo ürün alıyoruz." dedi.

Fındığın tarihsel sürecine, ekonomik değerine ilişkin de sunum yapan Gürdoğan, sektörün sorunlarının bir an önce çözümlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Doğu Karadeniz Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk ise fındık üretiminin artırılması gerektiğini, üretilen tüm ürünün satılma potansiyelinin bulunduğunu aktardı.

Arslantürk, bilimsel tarım faaliyetleriyle üretimin daha çok artacağına işaret ederek, "Fındık bitkisi stresten uzak tuttuğunuz, beslenmesini de iyi tuttuğunuz takdirde verimi, doğurganlığı anormal olan bir meyve çeşidi. Biz örnek bahçelerle bunu gösterdik zaten. Üzüm salkımı gibi fındıklar var. Çarşamba'da bir üretici 700 kilonun üzerinde verim aldı." diye konuştu.

Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav'ın da katıldığı toplantıda, fındıkta kalitenin ve üretimin artırılması, makineli tarım ve modern fındık bahçelerinin oluşturulması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.