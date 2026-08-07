Fındıkta 7 aylık ihracat 1,62 milyar dolara ulaştı

VEYSEL AĞDAR

Geçen yıla göre ihracatta değer bazında yüzde 21 artış var. Geçen yıl ilk 7 ayda 1 milyar 337 milyon 664 bin dolarlık fındık ve mamulleri ihraç etmiştik. Bu yıl yaklaşık 282,5 milyon dolar artarak 1 milyar 620 milyon 185 bin dolara yükseldi. Son beş yılın ocak-temmuz dönemi verileri incelendiğinde, 2026 yılında son beş yılın ocak-temmuz dönemleri arasında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

2025-2026 ihracat sezonunun 1 Eylül 2025-31 Temmuz 2026 dönemini kapsayan 11 ayda ise 15 milyon dolarlık işlenmiş mamul, geri kalan kısmı ise iç fındık olmak üzere toplamda 2 milyar 415 milyon 572 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu arada Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği’nin (KFMİB) verilerine göre de 2025-2026 sezonunun 11 ayında 186 bin 400 ton iç fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 400 milyon 360 bin dolar gelir elde edildi.

İhracatta son 5 yılda dalgalı seyir hâkim oldu

TİM’in son 5 yılın ocak-aralık dönemlerini kapsayan 12 aylık verilerine göre ihracatta dalgalı ancak genel olarak yükseliş eğilimi var. 2022 yılında 1 milyar 325 milyon 490 bin dolar olan ihracat, 2023’te yüzde 22,9 artışla 1 milyar 629 milyon 239 bin dolara yükseldi. 2024 yılında ise tarihi bir performans sergileyerek 2 milyar 639 milyon 346 bin dolarla son beş yılın en yüksek yıllık ihracat geliri elde edildi. 2025 yılında ise yaşanan zirai don nedeniyle yaşanan ani fiyat artışları ihracata negatif yansıdı. İhracata 2024’e göre yüzde 14,5 gerileme yaşandı. Geçen yıl birim değerindeki artış ihracat gelirinin korunmasını sağladı. 2025 yılı ihracatı 2 milyar 256 milyon 307 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl geride kalan son 5 ayın ihracat performansına göre yılsonu ihracatı hem miktar hem de değer 2025 yılı rakamlarının altında kalması bekleniyor.

TMO, fındık alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık üreticilerinin merakla beklediği 2026 sezonu alım fiyatlarını açıkladı. Kurum, Giresun kalite fındığı kilogram başına 255 lira, Levant kalite fındığı ise 250 liradan satın alacak. Ayrıca randıman farkı da belirlendi. 50 randımanın üzerindeki ürünlerde Giresun kalite için kilogram başına 5,1 lira, Levant kalite için ise 5 lira ilave ödeme yapılacak.

TMO'nun açıkladığı fiyatlar, üreticilerin maliyetlerini karşılamaya yönelik beklentileri çerçevesinde değerlendiriliyor. TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı.

Kabuklufındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak. 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "https://randevu.tmo.gov.tr" adresinden veya "e-Devlet" üzerinden randevu alınabilecek. Üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamaması için fındığı kurutmaya azami özen göstermesi önem taşıyor.