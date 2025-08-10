Fındıkta fiyat artışı Alman çikolata devlerini vurdu!

Almanya merkezli günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın haberine göre çikolata, sürülebilir kremalar ve müsli üretiminde kullanılan fındık fiyatları, hasat dönemine kadar yüzde 30’dan fazla arttı. Bu artış, Almanya’da Ritter Sport, Seeberger, Zentis gibi markaları doğrudan etkiliyor.

Alman fındığının yüzde 27,3'ü geçen yıl Türkiye'den gitti

Türkiye, 2024'te yapılan 323 bin 243 ton iç fındık ihracatının yüzde 27,3'ünü Almanya'ya yaptı. Dünyanın en önemli fındık tedarikçisi olan Türkiye’de bu yıl rekolte düşük kaldı. Bu durum özellikle müsli ve çikolata üreticilerini olumsuz etkiliyor.

Dünya fındığının yüzde 60'ı Karadeniz'de üretiliyor

Fındık piyasasının en büyük özelliği, dünya pazarında tek bir ülkenin baskın rol oynaması. Dünyadaki fındığın yaklaşık yüzde 60’ı, Karadeniz kıyısındaki yeşil yamaçlarda yetişiyor. Bölgede fındık, öneminden dolayı “yeşil altın” olarak adlandırılıyor.

Bu yıl Türkiye'de rekolte yüzde 36 düştü

Türkiye'de nisan ayında yaşanan don olayı, bölgedeki çiçek ve sürgünlere ciddi zarar verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bunu ülke tarihinin en ağır tarımsal don olaylarından biri olarak nitelendirdi. Uzmanlar, bu tür aşırı hava olaylarının iklim değişikliği nedeniyle daha sık yaşandığını vurguluyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu yıl rekoltenin yüzde 36 düşerek yaklaşık 450 bin ton olmasını bekliyor.

Fındık fiyat artışı, aynı zamanda yüksek fiyatlı kakao kullanan üreticileri daha da zorluyor. İsviçreli çikolata üreticisi Lindt & Sprüngli, Elmshorn merkezli müsli markası Kölln ve Stuttgart yakınlarındaki Waldenbuch’ta üretim yapan Ritter Sport, en çok etkilenen firmalar arasında yer alıyor.