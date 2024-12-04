  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Fındıkta rekor ihracat! Fındık ihracatı geçen yılın iki katına yaklaştı
Takip Et

Fındıkta rekor ihracat! Fındık ihracatı geçen yılın iki katına yaklaştı

Düzce’de fındık ihracatı geçen yılın rakamlarının çok çok üstüne çıktı. Düzce’den 10 ayda Avrupa Birliği ülkelerine 17 bin 725 ton fındık ihraç edildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fındıkta rekor ihracat! Fındık ihracatı geçen yılın iki katına yaklaştı
Takip Et

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de binlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verileri

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre ise bu yıl Ocak ayında 2 bin 294 ton, Şubat ayında 541 ton, Mart ayında bin 151 ton, Nisan ayında 884 ton, Mayıs ayında 741 ton, Haziran ayında 429 ton, Temmuz ayında bin 7 ton, Ağustos ayında 534 ton, Eylül ayında bin 948 ton, Ekim ayında 4 bin 552 ton ve Kasım ayında 3 bin 644 ton fındık ihraç edildi.

Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.

Avrupa Merkez Bankası için faiz tahminiAvrupa Merkez Bankası için faiz tahminiKüresel Ekonomi
Euro Bölgesi yeniden daralmaya başladıEuro Bölgesi yeniden daralmaya başladıKüresel Ekonomi

 

 

Ekonomi
KKTC'de enflasyon 34 ay sonra yüzde 60 seviyesinin altını gördü
KKTC'de enflasyon 34 ay sonra yüzde 60 seviyesinin altını gördü
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Salı günü süreci başlatıyoruz
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Salı günü süreci başlatıyoruz
İnternet paketlerindeki fahiş zamlara Bakan Uraloğlu'ndan açıklama! Müdahale edilecek mi?
İnternet paketlerindeki fahiş zamlara Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi
TL'nin reel değeri 45 ayın en yükseğinde
TL'nin reel değeri 45 ayın en yükseğinde
Düzce'nin meşhur bal kabağı kilosu 10 liradan tezgaha indi
Düzce'nin meşhur bal kabağı kilosu 10 liradan tezgaha indi