Fındıkta fiyat beklentisi 150 TL

VEYSEL AĞDAR / İSTANBUL

Fındık hasadına sayılı günler kaldı. Giresun Ziraat Odası eski Başkanı Özer Akbaşlı, fındıkta fiyat ve rekolte hesaplamaları yaptıklarını, üreticinin fiyat beklentisinin 150 TL civarında olduğunu söyleyerek, ”Geçen yıl verilen fiyatlar mı baz alınarak fiyat tespiti yapılacak, yoksa serbest piyasada alınan satılan fiyatlar üzerinden mi tespit yapılacak bu konuda bir belirsizlik var” şeklinde konuştu.

Akbaşlı, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından son altı yıldır açıklanan alım fiyatlarının ortalama 3 dolar/kg seviyesinde olduğunu, eğer yine aynı sistemle fiyat belirlenirse şu an serbest piyasada oluşan rakamın yüzde 20 altında kalacağını söyledi.

Tarım Bakanlığı’nın rekolte tespit çalışmasını geçen hafta sonu tamamlandığını vurgulayan Akbaşlı Şu bilgileri paylaştı, “Geçen yıl Bakanlığın rekolte tespiti 717 bin ton olarak açıklanmıştı. Benim kişisel beklentim ise 700-750 bin ton arası. Geçen yıl TMO tarafından kilosu 82,5 TL olarak açıklanan fındık alım fiyatı, 10 gün sonra serbest piyasada 90-100 TL bandında alınıp satıldı. Kasım- Aralık ayından itibaren 100 TL’nin üzerine çıktı ve sezon boyunca ortalama 125 TL bandında seyretti. Hükümetin Karadeniz bölgesinde geçen günlerde Çay’a verdiği taban fiyatta artış %64. Fındık için de aynı oranı düşünürlerse 135,3 TL yapar. Desteklerle 140 TL olur. Zaten bu yıl Nisan ayında fındığın kilosu 135-140 TL bandında alındı. Bu fiyat serbest piyasa fiyatının korunması manasını taşır.”

Fındık üreticisinin, üretim maliyetleriyle yaşam ve geçim maliyetlerindeki artışın yüzde 100 civarında olduğunu vurgulayan Akbaşlı, üreticinin 150 TL beklentisinin ekonomik gerçeklerden kaynaklandığını vurguladı.