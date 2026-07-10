Fındıkta yüzde 25'e varan kayıp endişesi hakim

VEYSEL AĞDAR

Yeni sezon öncesinde fındıkta rekolte tespit çalışmaları sürerken, sahadan gelen ilk gözlemler üreticiyi endişelendiriyor. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ilk etapta sahil kesimindeki bahçeler incelenirken, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça dallardaki yoğun çotanak görüntüsünün yanıltıcı olabileceğini söyledi.

1 Temmuz'da başlayan rekolte tespit çalışmalarında 250 rakıma kadar olan sahil kuşağındaki bahçelerde incelemeler yapıldığını belirten Akça, ilk gözlemlerin fındıkta önemli verim kayıplarına işaret ettiğini belirterek, "Dalda çotanak fazla görünüyor ancak döllenme problemleri nedeniyle yaklaşık yüzde 20-22 oranında kayıp oluşmuş durumda. Ayrıca mayıs ayında etkili olan yağışlar nedeniyle filiz kurdu mücadelesi zamanında yapılamadı. Bunun da bahçelerde önemli zarara yol açtığını görüyoruz" dedi.

Resmi rekolte açıklaması 23 Temmuz'da yapılacak

Kahverengi kokarca zararının önceki yıllara göre daha düşük seviyede olduğunu söyleyen Akça, buna rağmen döllenme problemi ve filiz kurdu zararının toplam kaybı artırdığına dikkat çekti. İlk incelemelere göre bahçelerde yüzde 20 ila 22 arasında ürün kaybı bulunduğunu belirten Akça, "Şu anki göstergeler yaklaşık 600 bin ton seviyesinde bir rekolteye işaret ediyor. Ancak orta ve yüksek rakımlı bölgelerde çalışmalar tamamlandıktan sonra daha sağlıklı değerlendirme yapılabilecek" diye konuştu. Rekolte tespit çalışmalarının 20 Temmuz'da tamamlanacağını ifade eden Akça, hazırlanan raporun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek isim aracılığıyla 23 Temmuz'da resmi rekolte açıklamasının yapılacağını bildirdi.

İlaçlamadan kaçmanın bedeli ağır

Üreticilere bahçe bakımını ihmal etmemeleri çağrısında bulunan Akça, bir dönüm fındık bahçesinde ilaçlama maliyetinin işçilik dahil ortalama 1.000 liraya ulaştığını, ilaçlama yapılmaması halinde özellikle zararlı kaynaklı kayıpların çok daha büyük maliyet oluşturduğunu vurguladı. Akça, "Yaklaşık bin liralık ilaçlama maliyetinden kaçınan üretici, dönüm başına 10 bin liraya varan ürün kaybıyla karşılaşabilir" ifadelerini kullandı.

"Üretici fiyat açıklamasını beklemeli"

Serbest piyasada fındık fiyatlarının üreticiyi memnun etmediğini belirten Akça, yeni sezon alım fiyatı açıklanmadan ürün satışının doğru olmayacağını söyledi. Akça, "Şu an fiyatlar üreticinin maliyetini bile karşılamıyor. Rekolte çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı fiyatın beklenmesi üreticiler açısından daha doğru olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.