Fındıktan 11 ayda 1 milyar 705 milyon dolarlık ihracat geliri

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFİMB) 2022-2023 sezonu fındık ihracat rakamlarını açıkladı.

KFMİB’den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 fındık ihracat sezonunun 11 aylık bölümünde 283 bin 601 ton iç fındık ihraç edildiği belirtilerek, 1 milyar 705 milyon 799 bin 93 dolar gelir sağlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunun 11 ayı ile 2021-2022 sezonunun 11 aylık dönemi karşılaştırıldığında hem miktar hem de değer bazında azalış var. 2021-2022 sezonunun 11 ayında 322 bin 366 ton iç fındık ihraç edilmiş, karşılığında da 1 milyar 894 milyon 541 bin 880 dolar gelir sağlanmıştı.

Aylık bazda yükseliş var

Bir önceki sezonun aynı dönemine göre miktar bazında 38 bin 765 ton, değer bazında ise 188 milyon 742 bin 787 dolar gerileme var. Temmuz ayında ise 210 bin 526 ton iç fındık ihracat gerçekleştirilerek, 126 milyon 788 bin 936 dolar gelir sağlandı. Bir önceki sezonun temmuz ayına göre 5 bin 333 ton daha fazla ihracat edildi. Temmuz 2022’de 16 bin 193 ton fındık ihraç edilmiş, karşılığında da 87 milyon 38 bin 675 dolar gelir elde edilmişti.