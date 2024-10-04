Fırıncılardan zam talebi! Ekmek fiyatı kaç lira olacak?

İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 10 liraya ulaşmış durumda. Fiyatlar gramaja göre farklılık gösterebiliyor. Un fiyatlarındaki artışı gerekçe gösteren fırıncılar ise ekmek fiyatlarına zam yapılması gerektiğini savunuyor.

1 ayda un fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

Son 1 ayda un fiyatlarına yüzde 25 zam geldiğini belirten fırıncılar, fiyatın 620-650 liralardan, 750-800 liraya çıktığını söylüyorlar. Elektrik ve su faturalarından da şikayet eden esnaf, aylık ödenen rakamın 50 bin lirayı aştığını belirtti.

"En az yüzde 25 zam yapılması gerek"

Maliyetleri karşılamakta zorluk çeken esnaf, ekmeğe zam istiyor. Eleman masraflarını karşılayamamaktan dert yanan fırıncılar, ekmek fiyatlarına da en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Aksi halde yüzlerce fırının kapanacağını bildiriyorlar.

Ekmek fiyatı kaç lira olacak?

Eğer yüzde 25'lik zam talebi kabul edilirse 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 lira olacak. Ancak gramaj değişikliği nedeniyle İstanbul'da ortalama ekmek fiyatları 12,5 ila 15 lira arasında değişecek.