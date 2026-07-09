Firmalar arası etkileşim, yeni projeler doğurabiliyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını bir araya getiren etkinlikte, ULUTEK firmaları beşer dakikalık periyotlarla gerçekleştirilen birebir görüşmelerde bir araya aldı. Firmaların faaliyet alanlarını, geliştirdikleri projeleri, teknolojik yetkinliklerini ve ihtiyaç duydukları iş birliği başlıklarını paylaştıkları etkinlik kapsamında yazılım, mühendislik, ileri teknoloji, dijital dönüşüm, üretim teknolojileri ve farklı sektörlere yönelik Ar-Ge çözümleri başta olmak üzere birçok alanda olası iş birlikleri değerlendirildi. Firmaların birbirlerinin yetkinliklerini daha yakından tanımasına imkan sağlayan programın, teknopark içindeki ortak çalışma kültürünün güçlenmesine katkı sunması bekleniyor.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, ULUTEK Teknoloji Buluşmaları’nın teknopark ekosistemi açısından önemli bir değer oluşturduğunu belirterek, firmalar arası etkileşimin yeni projelerin doğmasına zemin hazırladığını ifade etti. Teknopark bünyesinde yenilikçi ve katma değerli projelere imza atan çok sayıda firmanın bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. İrfan Karagöz, “ULUTEK Teknoloji Buluşmaları ile farklı alanlarda uzmanlaşan firmalarımızın aynı ekosistem içinde birbirleriyle daha fazla temas kurması, hem firmalarımızın gelişimine hem de Bursa’nın teknoloji ve inovasyon odaklı kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunuyor. ULUTEK olarak Ar-Ge, girişimcilik ve teknoloji üretimi alanında güçlü iş birliklerinin oluşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.