Fırsatçılar harekete geçti: Zamlı maaş daha cebe girmeden etiketler değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 yılı için belirlediği asgari ücreti, 24 Aralık'ta Bakanlıkta düzenlenen ve işçi ile işveren temsilcilerinin katıldığı toplantıda açıkladı.

Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılarak yeni rakam 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Bu açıklama sırasında vatandaşlar, fiyat artışı endişesiyle marketlere akın etti.

Ancak fırsatçılar yine harekete geçti. Asgari ücret daha cebe girmeden fiyat etiketlerinde ciddi değişiklikler yaşandı. Vatandaşlar, bazı ürünlerin fiyatlarının bir anda iki katına çıktığını dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı uyarmıştı

Ticaret Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada fırsatçıları sert şekilde uyarmıştı:

Asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz.

Asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz.

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler.

2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan %43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.

Etiketi en fazla değişen ürünler

Ancak Ticaret Bakanlığı'nın verdiği gözdağı da fırsatçıları durdurmadı. Özellikle süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, kişisel temizlik malzemeleri en fazla etiketi değişen ürün grupları oldu.

Vatandaş bazı ürünlerin asgari ücret açıklanır açıklanmaz değiştiğini söylerken ATV Habere konuşan avukat İbrahim Güllü "Fırsatçılar yeni yılda fahiş uygulamaları ile ilgili olarak en ağır şekilde cezaya çarptırılacaklarını hiç unutmasınlar" dedi.