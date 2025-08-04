  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. FİSKOBİRLİK fındık alımına 11 Ağustos'ta başlayacak
Takip Et

FİSKOBİRLİK fındık alımına 11 Ağustos'ta başlayacak

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 11 Ağustos'tan itibaren 2025 ürünü fındık alımına başlayacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FİSKOBİRLİK fındık alımına 11 Ağustos'ta başlayacak
Takip Et

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar yaptığı açıklamada, yeni mahsul alımlar için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Geçen yıllarda olduğu gibi 50 kooperatifte alım ekipleri ile depoların süreç için hazır hale getirildiğini ifade eden Bayraktar, peşin ve emanet sistem üzerinden ürün kabulünü gerçekleştireceklerini vurguladı.

Her geçen yıl alım miktarını artırdıklarına işaret eden Bayraktar, çiftçilerden gelecek tüm fındıkları kabul edeceklerini sözlerine ekledi.

Nüfusu artırma çalışmaları | Kamu kurumlarında kreş ve bakımevleri açılacakNüfusu artırma çalışmaları | Kamu kurumlarında kreş ve bakımevleri açılacakEkonomi
Kiralık ev fiyatları ne durumda? İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık daire fiyatları...Kiralık ev fiyatları ne durumda? İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık daire fiyatları...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlarBir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlarEkonomi

 

Ekonomi
Güneş gözlüğü ithalatında İtalya lider oldu! Lüks faturası pahalıya patladı
Güneş gözlüğü ithalatında İtalya lider oldu! Lüks faturası pahalıya patladı
Türkiye Çinli turistlerin gözdesi oldu! En çok Kapadokya tercih edildi
Türkiye Çinli turistlerin gözdesi oldu! En çok Kapadokya tercih edildi
CHP'den enflasyon rakamlarına tepki: TÜİK verileriyle gerçekler arasında uçurum var
CHP'den enflasyon rakamlarına tepki: TÜİK verileriyle gerçekler arasında uçurum var
Mahfi Eğilmez: Ekonomiden daha çok yolsuzlukları önlemeye çalışmakla uğraşmalı
Ekonomiden daha çok yolsuzlukları önlemeye çalışmakla uğraşmalı
Yabancı bankadan Türkiye için 'enflasyon' ve 'faiz' tahmini
Yabancı bankadan Türkiye için 'enflasyon' ve 'faiz' tahmini
Metaverse arsa balonu patladı! Binlerce dolara İstanbul'da sanal liman, köprü ve stat satılmıştı
Metaverse arsa balonu patladı! Binlerce dolara sanal liman, köprü ve stat satılmıştı