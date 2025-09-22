Fıstıkta rekolte alarmı! Üretim düştü, fiyatlar ikiye katlandı

Şanlıurfa’da bu yıl fıstık üretiminde rekoltenin geçen yıla göre düşük olması fiyatları yükseltti. Geçtiğimiz yıl 250-300 lira arasında satışı yapılan ürün bu yıl 500 ile 600 lira arasında satışa sunuluyor. Fiyatların iki katına çıkmasıyla üreticinin stoktaki on binlerce ton fıstığının piyasaya sürülmeye başlandığı bildirildi.

"Suni yükselişler piyasayı olumsuz yönde etkiliyor"

Fıstık tüccarları, fiyatlardaki suni yükselişler nedeniyle piyasanın durma noktasına geldiğini, ellerinde on binlerce ton fıstığın olduğunu ifade ederek yetkililerin fiyat dengesizliğine bir çözüm bulması gerektiğini söyledi. Fiyatı 650 lira olan fıstığa 500 liradan alıcı bulamadıklarını belirten esnaf suni yükselişlerin piyasayı olumsuz yönde etkilediğini aktardı.

Fıstık cep yakıyor: Fiyatlar ikiye katlandı

Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Aslan, "Bu yıl fıstıkta rekolte geçen yıla göre düşüktü. Geçen yıl ortalama 200 bin ton civarında bir rekoltemiz oldu. Bu yılın hem kurak geçmesi hem don olması nedeniyle ve 2 yılda bir fıstık ağaçlarının meyve vermesinden dolayı rekolte düşük. Bu yıl yüzde 30 ila 35 civarında fıstık rekoltemiz oldu. Fiyatlara gelince, geçen yıl sezonun ilk ürününde kabuklu fıstık fiyatları 180 ila 200 lira iken bu yıl fiyat 550 ila 600 lira civarında. Bunun yanında boz kavlak dediğimiz baklavalık olan fıstığımızın fiyatı ise geçen yılın 2 katı oldu, şu anda fiyatı 730 ila 750 civarında kalitesine göre değişiyor. Siirt cinsi fıstığımızda Şanlıurfa TİGEM’de yetişen bir üründür. Siirt cinsi fıstığın fiyatı da 550 ila 650 arasında değişiyor. Şu an fıstık üreticilerine sorarsanız fiyatlardan bayağı memnun. Tüketici ise fiyatı biraz yüksek buluyor. Bir fıstık ağacını dikip 10 yıl hizmet ettikten sonra ancak verim alabiliyorsunuz. Bunun da karşılığı aslında 600 lira da olsa 700 lira da olsa hesapladığınız zaman yine fiyat düşük kalıyor. 2024 yılından 2025 yılına devreden birçok fıstık üreticimizin mahsulü var. Geçen yıldan kalma bizim tahminlerimize göre 100 bin ton civarında ürün var" şeklinde konuştu.

"Piyasamız şu anda durgun"

Bu yıl fıstık fiyatlarındaki ani yükseliş nedeniyle alıcı bulamadıklarından dert yanan tüccar Metin Erişen, "Bu seneki sıkıntımız, fiyatların birden şişmesiyle alıcı bulamamız. Bir günde 100 lira zam alan fıstık şu an 100 lira geriledi. Şu an gördüğünüz mahsul geçen yılın mahsulü. Geçen yıl bu ürün 280 lira iken bu yıl fiyatları birden şişirince 650 lira oldu. Bu hafta içinde de 500 liraya alıcı bulamıyoruz. Piyasamız şu anda durgun, alıcı yok. Normalde sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar buralarda kalabalıktan geçilmezken, alıcı olmadığı için esnaf erkenden iş yerini kapatıp gidiyor. Alıcı bulamıyoruz biz de kara kara düşünüyoruz. Hepimizin elinde stokta ürün de var" ifadelerini kullandı.

Fıstık piyasasının durgun olduğuna değinen işletmeci Hasan Kılıç ise, "Fıstıkta fiyatlar yüksek, biz de alış veriş yapamıyoruz. Kırmızı kabuklu fiştik şu anda 600 ila 650 bandında ama son zamanlarda piyasada bir durgunluk var. Fiyatları aşağıya çekmeye çalışıyorlar ama çiftçi ürününü düşük fiyata satmaz" dedi.