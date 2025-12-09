Fitch, 2026 için Türkiye’de hangi risklere işaret etti?

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, “2026 Doğu Avrupa Egemenler Görünümü” raporunda, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ülkelerinde kamu maliyesi temellerinin zayıflaması, artan iç siyasi belirsizlik ve jeopolitik risklerin kredi koşullarını "kötüleşme" eğilimine soktuğunu açıkladı.

Fitch’e göre, ekonomik büyümede sınırlı toparlanmaya rağmen bölge ülkeleri 2026’ya daha kırılgan bir görünümle giriyor.

ABD risk oluşturuyor

Raporda, CEE ülkelerinin artan bütçe açıkları, yükselen kamu borcu ve borç servis maliyetleriyle karşı karşıya olduğu, bu nedenle mali disiplin ile büyümeyi destekleme arasında zor politika tercihleri yapmak zorunda kalacağı vurgulandı.

Başlıca ticaret ortaklarında beklenen büyüme ve Avrupa Birliği fonlarının daha etkin kullanımı büyümeye destek sağlayabilirken, ABD’nin ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve zayıflayan yatırımcı güveninin aşağı yönlü risk oluşturduğu belirtildi.

Türkiye’de riskler neler?

Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerde, politika dengelenmesinin enflasyonu düşürdüğü ve dış tamponları güçlendirdiği ifade edilirken, iç siyasetin önemli bir risk unsuru olmaya devam ettiği kaydedildi.

Fitch, özellikle seçim döngüsüne yaklaşılırken politika geri dönüşleri ya da agresif gevşeme ihtimalinin yanı sıra, olası siyasi şokların finansal piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkat çekti.

Siyasi belirsizlik yüksek

Raporda artan siyasi kutuplaşma, zorlu koalisyon süreçleri ve kurumsal çatışmaların siyasi belirsizliği yüksek tutacağı; bunun da kamu maliyesi, genel politika çerçevesi ve büyüme beklentileri üzerinde baskı yaratacağı belirtildi.

Ukrayna’daki savaşın sürmesi, ABD’nin NATO’ya bağlılığına dair endişeler ve Rusya’nın NATO üyelerine yönelik arttığı bildirilen hibrit faaliyetler nedeniyle jeopolitik risklerin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Tek pozitif görünen: Sırbistan

Fitch, 2024 sonuna kıyasla görünüm dağılımının tersine döndüğünü ifade etti.

Polonya (A-) ve Romanya (BBB-) için verilen ‘Negatif’ görünüm, bozulan kamu maliyesi göstergeleri ve hızla artan borç yüklerinin yanı sıra, bütçe konsolidasyonunu zorlaştıran iç siyasi faktörlere bağlandı.

Macaristan’ın (BBB) görünümünün de Nisan 2026 parlamento seçimleri öncesinde beklenenden fazla mali gevşeme ve zayıf büyüme nedeniyle yakın dönemde ‘Negatif’e revize edildiği aktarıldı.

Tek ‘Pozitif’ görünüm ise Sırbistan’ın ‘BB+’ notuna verildi. Bu kararın, ülkeye özgü faktörler olan borç azaltımı, yatırımlara dayalı büyüme potansiyeli ve iyileşen dış dengelerden kaynaklandığı ifade edildi.