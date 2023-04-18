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Fitch, 7 bankanın bağlı ortaklıklarının notlarını teyit etti

Fitch, Türkiye'de 5'i yerel sahipli, 2'si yabancı sahipli 7 bankanın bağlı ortaklıklarının notlarını teyit etti.

Haber Merkezi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de 5'i yerel sahipli, 2'si yabancı sahipli 7 bankanın bağlı ortaklıklarının yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını, negatif görünüm ile B- olarak teyit etti.

Fitch, Ak Finansal Kiralama, Garanti Finansal Kiralama, İş Finansal Kiralama ve Yapı Kredi Finansal Kiralama'nın yanı sıra Garanti Faktoring, Yapı Kredi Faktoring ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in kredi notlarını teyit etti.

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